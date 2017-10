20 Jahre Erfolg durch permanente Marktanpassung

ID: 1538898

(firmenpresse) - In diesen 20 Jahren haben sich viele Details in der Personalberatung verändert und eine permanente fließende Neuausrichtung auf dem Markt war und ist nach wie vor erforderlich.

Es ist üblich geworden, dass Personalberater heute Kandidaten in sozialen Netzwerken suchen. Naheliegend, denn hier sind potentielle Kandidaten mit ihren Daten beschrieben und für jedermann offen nachzulesen. Die Ansprache durch Personalberater ist dadurch enorm gestiegen. Zudem ist in Personalabteilungen der neue Beruf des Recruiters entstanden. In der Vergangenheit konnten neue Mitarbeiter nur über Anzeigen und Werbeevents akquiriert werden, da Abwerbung rechtswidrig ist. Seit einigen Jahren können sich auch Recruiter in sozialen Netzwerken tummeln. Das hat dazu geführt, dass viele der Kandidaten der zahlreichen Ansprachen überdrüssig wurden und nicht mehr reagieren.

Für Concilium Management Consultants® ist vor allem eine seriöse Vorgehensweise für die Direktansprache sehr wichtig, weshalb mit einem großen Netzwerk persönlich bekannter Ansprechpartner gearbeitet wird, die auch als Referenzen für Neuansprachen fungieren.

Eine weitere vertrauensbildende Voraussetzung für die Ansprache durch Personalberater ist es, als verlängerter Arm seines Auftraggebers aufzutreten. Er kann Fragen beantworten wie ein Insider und kennt die Einzelheiten der gesuchten Positionen mit ihren fachlichen Ausprägungen und Aufgaben im Detail. Die Kandidaten können anhand ihrer Fragen sofort ihr Interesse an der angebotenen Position erkennen.



Concilium® Management Consultants ist in diesen 20 Jahren zu einem Team von derzeit 11 Personalberatern, 8 verbundenen Partnern und etwa 20 internen Mitarbeitern herangewachsen, und betreut als Kerngebiet Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus werden weitere Bereiche von Europa, USA, Canada, Südafrika und Teile Asiens von lokalen Partnern betreut.



Autor:

Albert Lackner ist Gründer der Concilium® Management Consultants





concilium® ist eine international tätige Unternehmensberatung / Personalberatung mit Schwerpunkt Personalsuche für IT-Positionen.

concilium® ist auf die Beratung von Unternehmen und Mitarbeitern in folgenden Bereichen spezialisiert:



Branchenorientiert:

Informationstechnologie

Telekommunikation

Branchenübergreifend:

Executive Search

Direct Search



Zu unseren Auftraggebern gehören namhafte Unternehmen dieser Branchen, für die wir Positionen in allen Funktionen besetzen.

Concilium® Management Consultants

Eichenwiesenstraße 3

D-71131 Jettingen

Tel: +49 7452 88980

info(at)concilium.de

Concilium® Management Consultants

Eichenwiesenstraße 3

D-71131 Jettingen

Tel: +49 7452 88980

albert.lackner(at)concilium.de

Weitere Pressemitteilungen von Concilium® Management Consultants

Bereitgestellt von: vernicatoreDatum: 10.10.2017 - 16:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538898Anzahl Zeichen: 2228Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Albert LacknerStadt: Jettingen Telefon: +49 7452 88980Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 10.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.