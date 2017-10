Vermischtes

"Smombies" - Digitale Kompetenz statt digitale Depression / Expertengespräch bei Mestemacher auf der ANUGA Messe 2017 in Köln (FOTO)

"Smombies auf dem Schirm" gab es beim gestrigen Fachgespräch auf

dem Mestemacher Messestand auf der ANUGA Messe in Köln.



Was wir tun, wie wir fühlen, wie wir uns anderen gegenüber

präsentieren und verhalten, wird zunehmend durch die Regeln geprägt,

die smarte Technologien wie Smartphone vorgeben. Allein die

Anwesenheit eines Smartphones hat negative Auswirkungen auf die

Gesprächsatmosphäre. Soziale Medien werden immer mehr zur Quelle von

Selbstwert. "Keine Likes, keine Anerkennung," hebt Sarah Diefenbach,

Professorin an der Ludwig-Maximilian-Universität München im

Fachgespräch auf dem Anuga-Messestand von Mestemacher hervor. Die

Jagd nach Likes wird zur Quelle von Selbstwert. Medienkonsum ersetzt

Selbstreflexion. Bei den sogenannten "Smombies" ist jeder Moment mit

smarter Technologie gefüllt. Nachdenken ist out, unreflektierte Text-

und Bildverbreitung ist in. "Smombies", so die renommierte

Wirtschaftspsychologin, dehnen sich aus. Professorin Diefenbach nimmt

"Smombies" zum Ausgangspunkt ihrer Survival-Tipps für die moderne

Medienwelt. Sie rät dazu, dem automatisierten Griff zu widerstehen

und das Smartphone gelegentlich in der Tasche zu lassen und sich den

Stummmodus zu gönnen. "Nehmen wir uns Zeit und nicht das Leben",

meint Miteigentümerin von Mestemacher, Prof. Dr. Ulrike Detmers, die

mit Reiner Mihr von der Lebensmittel Praxis das Fachgespräch leitete.



