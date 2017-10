Elektro- und Elektronik

auvisio True Wireless In-Ear-Headset, IHS-600.bt

auvisio True Wireless In-Ear-Headset, Powerbank-Etui, Siri-& Google-kompatibel, www.pearl.de auvisio True Wireless In-Ear-Headset, Powerbank-Etui, Siri-& Google-kompatibel, www.pearl.de

(firmenpresse) - Entspannt und sicher telefonieren: Besonders beim Autofahren ist das Handy am Ohr störend und



gefährlich. Jetzt bleiben beim Telefonieren die Hände frei - beispielsweise auch wenn man am



Computer arbeitet oder sich Notizen macht.







Praktische Bedienung mit einer Hand: Über die clevere Multifunktion-Taste steuert man alle



wichtigen Funktionen. Kommt ein Anruf, genügt ein Druck auf die Taste. Schon ist man mit dem



Gesprächspartner verbunden, ohne das Handy in die Hand zu nehmen.







Siri und Google Assistant auf Knopfdruck: Der Zugriff auf den digitalen Sprachassistenten erfolgt



ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Per Doppelklick auf die Multifunktionstaste meldet sich



Siri bzw. der Google Assistant und ist bereit für die Anfrage.







Hoher Tragekomfort: Die winzigen Ohrhörer von auvisio sitzen ganz bequem im Ohr ohne zu



stören. Auch bei langer Tragedauer sind sie kaum zu spüren.







Lange Sprechzeit: Der integrierte Power-Akku liefert Energie für bis zu 24 Stunden Stand-by-



Betrieb oder 2,5 Stunden Gesprächsdauer. Bequem wird er jederzeit wieder in der Powerbank-



Ladestation aufgeladen.







Zwei Geräte koppeln: Durch die Multipoint-Unterstützung nutzt man das Headset sogar mit zwei



Mobilgeräten. So ist man beispielsweise unter der privaten und geschäftlichen Nummer erreichbar.







Immer gut versorgt: Dank Powerbank mit 500 mAh Kapazität lädt das Headset immer auf, wenn es



nicht benutzt wird. Bis zu 5-mal, auch unterwegs ohne Anschluss ans Stromnetz. Zudem ist das



Mini-Headset in der robusten Box sicher geschützt.







- True Wireless Mini-In-Ear-Stereo-Headset IHS-600.bt mit Freisprech-Funktion für





Bluetooth-fähige Geräte



- Kompatibel zu Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad, Notebook u.v.m.



- Bluetooth 4.0: kabellose Übertragung von Bluetooth-fähigen Geräten, bis zu 10 Meter



Reichweite



- Unterstützte Bluetooth-Profile: HSP, HFP



- Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon



- Praktische Einhand-Bedienung über Multifunktions-Taste an jedem Ohrhörer



- Direkter Zugriff auf Siri bzw. Google Assistant per Doppelklick



- Multipoint-Unterstützung für gleichzeitige Verbindung zu zwei Geräten



- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz



- Empfindlichkeit Ohrhörer: 98 dB (+/- 3 dB)



- Empfindlichkeit Mikrofon: 42 dB (+/- 3 dB)



- Ideal fürs Auto, im Büro und zu Hause



- Universell passend: Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen



- Robuste Powerbank-Box zum Laden, Aufbewahren und sicheren Transport des Headsets



- Stromversorgung Ohrhörer: jeweils integrierter LiPo-Akku mit 50 mAh, für bis zu 2,5 Stunden



Laufzeit (bei 50 % Lautstärke) und 24 Stunden Stand-by, lädt über Powerbank-Ladestation



- Stromversorgung Powerbank-Ladebox: integrierter LiPo-Akku mit 500 mAh, lädt per Micro-



USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)



- Maße Headset: je 22 x 14 x 11 mm, Ladebox: 59 x 37 x 25 mm



- Gewicht Headset: je 6g, Ladebox: 30g



- In-Ear-Headset inklusive Silikon-Tips in drei Größen, Powerbank-Ladestation, USB-Ladekabel



(Micro-USB auf USB, 42 cm) und deutscher Anleitung







Preis: 39,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 129,90 EUR



Bestell-Nr. ZX-1677-625







Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1677-1260.shtml

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

presse(at)pearl.de

07631-360-417

http://www.pearl.de



