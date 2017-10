Internationaler TÜV Rheinland Global Compact Award für Dr. Auma Obama / TÜV Rheinland Stiftung würdigt Einsatz für Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeit / Auszeichnung mit 25.000 Euro dotiert

ID: 1538940

(ots) - Die kenianische Soziologin und Autorin Dr. Auma Obama

ist mit dem Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Award 2017

ausgezeichnet worden. Die ältere Schwester des ehemaligen

US-Präsidenten Barack Obama erhielt den Preis für ihren konsequenten

Einsatz für eine nachhaltige und langfristig wirksame

Entwicklungszusammenarbeit. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung

der TÜV Rheinland Stiftung wurde vor rund 400 Gästen aus Wirtschaft,

Politik, Wissenschaft und Kultur im Beisein von Oberbürgermeisterin

Henriette Reker bei einem Festakt im Historischen Rathaus von Köln

verliehen.



Die Preisträgerin ist Mitglied des Weltzukunftsrates, der sich

global für ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Denken und Handeln

im Sinne zukünftiger Generationen einsetzt, und Initiatorin sowie

Vorsitzende der Stiftung Sauti Kuu (zu Deutsch: Starke Stimmen).

Prof. Dr.-Ing. Bruno O. Braun, Vorsitzender des Vorstands des TÜV

Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. und der TÜV Rheinland

Stiftung, zur Begründung der Wahl der diesjährigen Preisträgerin:

"Mit der Arbeit ihrer Stiftung baut Dr. Obama vor allem auf Hilfe zur

Selbsthilfe. Sauti Kuu unterstützt benachteiligte Kinder und

Jugendliche in Afrika durch praxisnahe Schulungen, Workshops und

Angebote zur persönlichen Entwicklung mit dem Ziel, selbstbestimmt

eine lebenswerte Zukunft zu gestalten."



In seiner Laudatio würdigte Hans-Joachim Fuchtel, der

Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das langjährige

Engagement der Preisträgerin: "Seit Jahren setzt Auma Obama sich mit

ihrer Stiftung Sauti Kuu mit großer Energie dafür ein, dass

benachteiligte Kinder und Jugendliche eine starke Stimme entwickeln.

Sie will das Beste für die Jugend unserer Welt - denn ihr gehört die

Zukunft. Damit aus benachteiligten Kindern und Jugendlichen



selbstbewusste und selbstverantwortliche Erwachsene werden. Das ist

Nachhaltigkeit, wie sie im Buche steht.



Die Preisträgerin Dr. Auma Obama bedankte sich für den Award: "Es

ist für mich eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Zeigt

sie doch auch, dass meine Arbeit, die meines Teams der Sauti Kuu

Foundation und der vielen Menschen vor Ort wichtig ist, wahrgenommen

wird und etwas ändern kann. Dass wir etwas bewegen können, wenn wir

uns mit Herzblut und Verstand, mit Wissen und Kraft vereint

einsetzen. So hoffe ich, dass sich noch viel mehr Menschen

engagieren, dass sie ihre starken Stimmen, Herzen und Hände erheben,

um einander zu helfen."



Vierte Preisträgerin seit 2008



Dr. Auma Obama ist die vierte Preisträgerin des Internationalen

TÜV Rheinland Global Compact Awards. Dr. Obama studierte nach ihrer

Kindheit in Kenia an den Universitäten Heidelberg, Berlin und

Bayreuth, wo sie 1996 ihre Promotion abschloss. Nach ihrer Rückkehr

nach Kenia arbeitete sie fünf Jahre für die internationale

Hilfsorganisation CARE. Dr. Auma Obama ist Vorstandsmitglied der

Kilimandscharo Initiative in Nairobi. Auch als weltweit gefragte

Buchautorin und Rednerin setzt sie sich für das Thema Nachhaltigkeit

ein.



Global Compact für globale nachhaltige Entwicklung



Um eine nachhaltige Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft

weltweit zu fördern, unterstützt TÜV Rheinland seit 2006 den Global

Compact der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Arbeitsstandards,

Umweltschutz und gegen Korruption in Unternehmen. Der Internationale

TÜV Rheinland Global Compact Award wird seit 2008 alle drei Jahre von

der TÜV Rheinland Stiftung vergeben, deren Stifter der TÜV Rheinland

Berlin Brandenburg Pfalz e.V. ist. 2014 wurde Prof. Dr. Edda Müller,

die Vorsitzende von Transparency International Deutschland geehrt,

davor der ehemalige Bundesminister Dr. Volker Hauff sowie der

Unternehmer Dr. Michael Otto.



Langfassung sowie weitere Materialien unter www.tuv.com/presse bei

TÜV Rheinland.







Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:



Hartmut Müller-Gerbes, Presse, Tel.: 02 21/8 06-4355

Die aktuellen Presseinformationen erhalten Sie auch per E-Mail über

presse(at)de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presse und

www.twitter.com/tuvcom_presse



Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von TÜV Rheinland AG

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 16:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538940Anzahl Zeichen: 4758Kontakt-Informationen:Stadt: Köln Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.