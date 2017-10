Halbautomatisches Holzplatten-Lager für mehr Effizienz

(firmenpresse) - Das Unternehmen Robert Fehr hat sich mit seiner Firmenphilosophie der ökologi-schen Verarbeitung heimischer Rohstoffe eine führende Position in der Region erarbeitet. Der Erfolg des Unternehmens machte den Neubau und damit verbun-den die Erweiterung von Schreinerei, Werkstatt und Lager erforderlich.

Die Regal- und Lagertechnik dazu lieferte OHRA: Der Hersteller mit Sitz in Kerpen, Deutschland, hat sich auf Regalsysteme für den Holzhandel spezialisiert und ist europäischer Markführer für Kragarmregale.



Das 40 Meter lange, eingassige halbautomatische Lager bietet Platz für diverse Plattenmaterialien für den Innenausbau und die Schreinerei. Das Lager erstreckt sich über zwei Geschosse, die Einlagerung erfolgt seitlich über das zweite Ge-schoss. Die bis zu 4 Tonnen schweren Pakete von Trockenbauplatten, MDF-, Span- oder Sandwichplatten werden in zwei einseitigen Kragarmregalen gelagert, die oberste der neun Regalebenen befindet sich auf einer Höhe von 7,5 Metern, die maximale Einlagerungstiefe beträgt 2.5 Meter.



Um mehr Flexibilität bei den Höhen der verschiedenen Lagerebenen zu erreichen und so die Raumausnutzung noch einmal zu verbessern, können die einzelnen Kragarme in einem 50 Millimeter Raster in die Regalständer eingehängt werden (Standard sind 100 Millimeter). Da die Arme nicht verschraubt werden, lassen sich die Regale schnell und ohne Werkzeug an sich ändernde Artikelabmessungen anpassen. Stellschrauben ermöglichen die einfache Nivellierung der Kragarmebe-nen.



Die von OHRA individuell auf die Anforderungen von Robert Fehr konzipierte Lösung ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise des gesamten Lagerbereichs. Das halbautomatische Handling der Platten führt nicht nur zu einer hohen Lager-kapazität auf der vorgegebenen Fläche, sondern auch das Risiko von Schäden an Regal- und Lagerware ist reduziert. Gleichzeitig konnten die Prozesse im Wa-reneingang durch die Anlage deutlich beschleunigt werden.



Robert Fehr setzt bereits seit 20 Jahren Regalsysteme von OHRA ein. So wurden bei dem Betriebsneubau neben dem Automatiklager weitere Lagerbereiche – wie das Furnierlager oder ein Außenlager – mit Kragarmregalen von OHRA ausgestat-tet.





Das in Kerpen bei Köln ansässige Unternehmen bietet Lager- und Regalsysteme unter anderem für den Baustoff- und Metallhandel und die Holzwirtschaft. OHRA, der europäische Marktführer und Spezialist für Kragarmregale, entwickelte unter anderem den selbstsichernden, einhängbaren Kragarm, der heute Maßstab für alle Kragarmregalsysteme ist. Er weicht bei Anstößen aus und lässt auch die Lagerwa-re unbeschädigt. OHRA verwendet für seine Regalsysteme ausschließlich hochwer-tige, vollwandige, warmgewalzte Normbaustähle. Heute bietet OHRA, in festen Partnerschaften mit ausgewählten Lager- und Fördertechniklieferanten, vollständige Systemlösungen rund um Kragarm- und Palettenregale an, auch in Generalunter-nehmerschaft. Dazu gehören automatisierte Lösungen mit Regalbediengeräten, Kommissionierstationen sowie auch eine frei konfigurierbare Lagerverwaltungssoft-ware und Materialflussrechner. OHRA ist mit eigenen Vertriebsbüros in 13 europäi-schen Ländern vertreten.

