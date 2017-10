Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Eingeschränkter Service am 17. Oktober 2017

ID: 1538946

(LifePR) - Am Dienstag, 17. Oktober 2017, ist die Agentur für Arbeit Hamm wegen einer internen Veranstaltung nur bis 12 Uhr geöffnet, Die Geschäftsstellen in Unna, Kamen, Lünen und Schwerte schließen bereits um 11 Uhr. Vereinbarte Termine sind hiervon nicht betroffen.



Außerdem muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden, weil der Kundenservice nur vormittags erreichbar ist. ?In dringenden Fällen können unsere Kundinnen und Kunden gerne unsere kostenlose Service-Hotline nutzen oder den eService?, empfiehlt Claudia Hermsen, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Hamm.



Unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 4 5555 00 können Fragen rund um Arbeitslosigkeit und Arbeitslosengeld beantwortet werden. Zusätzlich kann rund um die Uhr auch der eService auf www.arbeitsagentur.de genutzt werden.





Datum: 10.10.2017