Der BL CAMT-DTI-Konverter zur Aufrechterhaltung der Verarbeitungsprozesse

(PresseBox) - C54 ersetzt DTI



Sammelbuchungsdateien wurden von den Kreditinstituten traditionell per Auftragsart DTI im DTAUS-Format zur Verfügung gestellt. Dies ändert sich mit der neuen Version des DFÜ-Abkommens zum 19. November 2017. Laut Anlage 3 der Spezifikation in Version 3.1 werden DTI-Dateien endgültig durch camt.054-Dateien abgelöst. Die Deutsche Bundesbank sowie alle anderen Banken werden zu diesem Termin Sammelbuchungsdateien nur noch im neuen Format per Auftragsart C54 bereitstellen.



Sind bis dahin nicht alle Teile im Zahlungskreislauf umgestellt, kommen die Geschäftsprozesse unweigerlich zum Stehen. Die Interimslösung besteht dann in der Generierung der benötigten DTI-Dateien im eigenen Unternehmen. Mit dem CAMT-DTI-Konverter von Business-Logics lässt sich dieser zusätzliche Schritt einfach in die eigenen Abläufe integrieren.



Verwendung



Der BL CAMT-DTI-Konverter nimmt als Eingangsdatei die regulär von den Kreditinstituten abgeholten C54-Datei entgegen und erzeugt hieraus eine entsprechende DTI-Datei. Durch den Aufruf per Kommandozeilenschnittstelle kann das Programm einfach in alle Prozesse integriert werden, z. B. in Skripte oder den Aufruf durch andere Programme.



Die Software steht für Windows®, Linux® und Mac OS® als plattformunabhängige Implementierung zur Verfügung und wird vom Hersteller direkt vertrieben.



Business-Logics in Hilden entwickelt Electronic-Banking-Software für Banken und Unternehmen. Das Produktportfolio besteht aus Komplettlösungen für den Betrieb und Softwaremodulen für die Integration. Business-Logics betreut einen stetig wachsenden internationalen Kundenstamm und ist einer der ersten Hersteller einer vollständigen EBICS-Implementierung.





