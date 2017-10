Energie & Umwelt

"Let it snow" mit KOSTAL auf der SPS IPC Drives 2017

ID: 1538952

(PresseBox) - Auf der diesjährigen SPS IPC Drives, vom 28.-30.11.2017 in Nürnberg stellt die KOSTAL Industrie Elektrik GmbH ihr nochmals erweitertes Produktportfolio rund um den Antriebsregler vor.



Dabei werden den Besuchern jedoch nicht nur die reinen Produkte präsentiert, sondern es wird viel Wert auf den Anwendungs- und Praxisbezug gelegt. Deshalb können die Antriebsregler auch im Kontext von interessanten Applikationen erlebt werden, die es sogar in der Messehalle schneien lassen. Denn der INVEOR P wird am KOSTAL Stand als fest integrierter Antriebsregler in einer Schneekanone zu sehen sein.



Der INVEOR P wird ohne Gehäuse ausgeliefert und punktet durch seine äußerst flexible Integrationsfähigkeit in die Zielapplikation. Er zeichnet sich durch die standardisierte Cold-Plate aus, durch die er sich einfach an die vorhandenen Kühleinrichtungen der Kundenapplikation adaptieren und damit quasi überall und unsichtbar in das Kundensystem integrieren lässt.



Im Gegensatz dazu kann der INVEOR M mit seinem sehr wertigen Aluguss-Gehäuse und der Schutzklasse von IP65 in der Applikation eines Stativrührwerks erlebt werden. Über das intelligente Adapterplattenkonzept kann der INVEOR M direkt auf dem Motor montiert werden und punktet hier mit seiner Vibrationsfestigkeit von 5G und seiner Robustheit.



Sowohl INVEOR M als auch INVEOR P bilden mit jeweils fünf Baugrößen eine Motorleistung von 0,25-22 kW ab.



Der eigenen Philosophie ?Intelligent verbinden.? Folgend, möchte es KOSTAL seinen Kunden in der immer breiter werdenden Produktvielfalt zukünftig einfacher machen, das für ihn passende Gerät zu finden. Hierzu wird zur SPS ein neues Produktlabel vorgestellt. Dieses Label beschreibt die Stärken des jeweiligen Produkts anhand von Schlüsselkriterien wie Leistungsbereich, Energieeffizienz oder Ausstattung, die für die jeweilige Applikation wichtig sind. Es ist so auf einen Blick zu erkennen, ob die Vorzüge, die ein bestimmtes Gerät hat, zu den Anforderungen der entsprechenden Kundenapplikation passen.





Den Gedanken intelligente Verbindungen zu knüpfen greift KOSTAL am Messestand nicht nur bei den Produkten auf, sondern auch durch zahlreiche Gelegenheiten für den persönlichen Kontakt und den direkten Austausch. Die beste Gelegenheit, um in lockerer Atmosphäre selbst neue Kontakte zu knüpfen und mehr über KOSTAL und das Produktspektrum zu erfahren, stellt der bereits traditionelle ?Intelligent verbinden.?-Abend am 29.11.2017 ab 16 Uhr auf dem KOSTAL-Stand in Halle 1, Stand 551 dar.



Die KOSTAL-Gruppe ist ein deutsches, international agierendes Familienunternehmen aus Lüden-scheid mit über 100jähriger Tradition. Gegründet im Jahr 1912 von Leopold Kostal war das Unterneh-men zunächst auf den Bereich der Automobil Elektrik spezialisiert. Mit Gründung der in Hagen ansäs-sigen KOSTAL Industrie Elektrik im Jahr 1995 unter dem Dach der KOSTAL-Gruppe wurden gezielt Rahmenbedingungen geschaffen, um das breite Know-how weiteren Märkten wie der Antriebstechnik zur Verfügung zu stellen.



Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu unseren Produkten finden Sie unter: www.kostal.com/industrie





Die KOSTAL-Gruppe ist ein deutsches, international agierendes Familienunternehmen aus Lüden-scheid mit über 100jähriger Tradition. Gegründet im Jahr 1912 von Leopold Kostal war das Unterneh-men zunächst auf den Bereich der Automobil Elektrik spezialisiert. Mit Gründung der in Hagen ansäs-sigen KOSTAL Industrie Elektrik im Jahr 1995 unter dem Dach der KOSTAL-Gruppe wurden gezielt Rahmenbedingungen geschaffen, um das breite Know-how weiteren Märkten wie der Antriebstechnik zur Verfügung zu stellen.Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu unseren Produkten finden Sie unter: www.kostal.com/industrie

Weitere Pressemitteilungen von KOSTAL Industrie Elektrik GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 10.10.2017 - 17:09 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538952Anzahl Zeichen: 3240Kontakt-Informationen:Stadt: Hagen Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.