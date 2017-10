Transport - Logistik

TM4 stellt mit der Markteinführung des neuen Motors/Generators die SUMO HP-Linie für den kommerziellen Markt der schweren Nutzfahrzeuge vor

Mit der Einführung der neuen SUMO HP-Linie, die auf

Hochleistungsanwendungen ausgerichtet ist, hat TM4 heute die

Expansion der SUMOTM-Familie aus elektrischen Triebwerken

angekündigt. Als Teil der neuen Linie bringt TM4 den SUMO HP HV900

auf den Markt - eine Kombination aus einem neuen Motor/Generator und

einem Inverter für den kommerziellen Markt aus schweren

Nutzfahrzeugen.



Der SUMO HP HV900 bietet 190 kW Dauerleistung und 915 Nm

Drehmoment in einem Gehäuse von lediglich 200 mm Länge. Er wurde für

Serien- und Parallelhybrid-Konfigurationen konzipiert und lässt sich

mit Dieselmotoren sowie einem Multi-Drehzahl-Getriebe koppeln oder in

Achsen für Niederstflurbussen integrieren. TM4 bietet den neuen

Motor/Generator mit dem bewährten 3-Phasen-Inverter (CO150), der

bereits in tausenden Fahrzeugen weltweit verbaut wurde.



"Verschiedene Anwendungen, die auf eine lange Reichweite und eine

geringe Ausfallzeit ausgelegt sind, eignen sich bisher nicht für den

vollständig batteriegesteuerten Betrieb ohne einen signifikanten

technologischen Durchbruch im Bereich der Infrastruktur oder

Batterie. Deshalb ist unser Angebot eines kompakten und effizienten

Stromerzeugungsaggregats ein wertvolles Plus für die Elektrifizierung

städtischer Lieferwagen, von Intercitybussen und sogar langen

Lastkraftwagen", so Eric Azeroual, Sales und Customer Service, TM4.



Die Effizienz des Systems erreicht 95 % und wurde entwickelt, um

der Leistungsfähigkeit eines Dieselmotors zu entsprechen, was sich

günstig auf die Optimierung der Kraftstoffeinsparung auswirkt.

Tatsächlich kann die kombinierte Verwendung aus elektrischem Antrieb,

optimiertem Stromerzeugungsaggregat und elektrifizierten

Zubehörteilen in einem Serienhybrid eine Brennstoffeinsparung von 50

% im Vergleich zu konventionell betriebenen Dieselfahrzeugen



bewirken.



Vor fünf Jahren brachte TM4 die SUMO-Familie aus elektrischen

Triebwerken auf den Markt, um Kunden durch eine kosteneffektive

Fahrzeugelektrifizierung zu unterstützen. Die SUMO HP-Linie ist das

neueste Mitglied der Familie, die bereits aus der SUMO MD-Linie

besteht, die auf Anwendungen für mittelschwere Nutzfahrzeuge

ausgerichtet ist und der SUMO HD-Linie, die auf Anwendungen für

schwere Nutzfahrzeuge abzielt.



Wie im Mai 2017 angekündigt, wird der SUMO HP HV900 aktuell als

Teil des Plug-in-Hybrid-Triebwerksystems verwendet, das in

Zusammenarbeit mit Cummins entwickelt wurde. Der neue Motor/Generator

wird vom 20.-25. Oktober 2017 in Kortrijk (Belgien) zur Busworld

Kortrijk (Stand 837) vorgestellt.



Über TM4



Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hydro-Québec

entwirft und fertigt TM4 elektrische Motoren, Generatoren,

Leistungselektronik und Regeltechnik für folgende kommerzielle

Märkte: die Automobilindustrie, die Marineindustrie, die

Bergbauindustrie, die Eisenbahnindustrie, die Motorsportindustrie und

den Wohnmobilmarkt. Dank der Kompetenz in den Bereichen

Permanentmagnetmotoren, Spulenwicklung, Außenrotor-Topologie und

Steueralgorithmen für Motoren und Inverter trägt TM4 zur

höchstmöglichen Effizienz der Energieumwandlung bei. Neben den

Produktionsanlagen in Canada und China hat TM4 einen weltweiten

Vertrieb sowie ein Support-Netzwerk aufgebaut, um den rasch

wachsenden Kundenstamm bedienen zu können. Weitere Informationen

unter http://www.tm4.com.



