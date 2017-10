KN: Simonis im Interview: SPD musste in die Opposition

Politik & Gesellschaft

Simonis im Interview: SPD musste in die Opposition

(ots) - Schleswig-Holsteins ehemalige SPD-Ministerpräsidentin

Heide Simonis kann sich für ihre Partei derzeit nur die

Oppositionsrolle vorstellen und rät dringend zur Erneuerung.

"Weiterhin auf eine Große Koalition zu setzen, geht nicht nach einem

so herben Verlust", erklärte sie in einem Interview mit den "Kieler

Nachrichten" (Mittwoch-Ausgabe). Der Stimmenverlust habe ihrer

"politischen Seele" weh getan, sagte die langjährige

Regierungschefin.



Nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl müsse die SPD

aber jetzt die Opposition als Chance begreifen: "Manches neu und

vieles besser machen, neue Talente fördern, echte sozialdemokratische

Charaktere auf die Bühne bringen", sagte Simonis der Zeitung. Um

wieder Tritt zu fassen, rät sie den Genossen "deutliche Worte und

verständliche Argumente" zu finden und keinen unnötigen Streit zu

produzieren.



Zum Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein äußerte sich die erste

weibliche Ministerpräsidentin in der ihr eigenen Art. Das neue

Kabinett habe nach der Landtagswahl und den Koalitionsverhandlungen

"mehrheitlich erst mal Urlaub gemacht, während ein Minister die

Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte", kommentierte die

Sozialdemokratin, ohne FDP-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz beim

Namen zu nennen. Der liberale Frontmann hatte durch Äußerungen zur

Grunderwerbsteuer für den ersten Krach im Bündnis von CDU, Grünen und

FDP gesorgt.







