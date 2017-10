Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Werbetexte als Tiefen-Kosmetik fürs Marketing. Kunden attestieren WORTKOPF, Texter in Mannheim, wirkungsvolle Werbung.

(firmenpresse) - WORTKOPF, Werbetexter Andreas Dresch in Mannheim, wiederholt „Werbewunder“ für Kunden verschiedener Branchen durch einleuchtend ausgearbeitete Werbung und Marketing Kommunikation, die Consumer- und Business-Zielgruppen überzeugt. Dass die Werbetexte des Mannheimer Werbers wirkungsvoll sind, bestätigen aktuell Projektkunden auf der WORTKOPF Homepage. Sie attestieren die proaktive Beratung, empfehlenswerte Leistungen und die fachliche Kompetenz des Texters.



Profitabler Wertstock für WORTKOPF Projektkunden, die aus ganz Deutschland und zum Beispiel auch aus der Schweiz kommen, sind Maßnahmen, die erfahrungsgemäß einträgliche Resultate liefern. Die ideenreichen Texte und Konzepte des Mannheimer Werbetexters sind einerseits individuell auf die jeweiligen Consumer- oder Business-Zielgruppen ausgerichtet, andererseits steigend im Wert, weil sie aus dem reichen Kreativ-Fundus der geradlinigen Karriere schöpfen: als Werbeagentur-Texter und als Freelancer für klassische Werbung, PR, Internet + Direkt-Marketing. Text-Kreationen von WORTKOPF, die ein lebendiges Marketing und eine gewinnende Unternehmenskommunikation begünstigen, schätzen Projektkunden daher besonders:



•Zitat: „Herr Dresch beeindruckt uns stets mit überdurchschnittlichen Leistungen, die er professionell und von Beginn an erbringt. Lobenswert finden wir, dass uns Herr Dresch immer vorausschauend berät und umsichtig betreut.“ (Themenfeld „Verpackung & Logistik“)



•Zitat: „Vielen Dank für die ausgezeichnete Arbeit und Umsetzung und dieses tolle Zusammenspiel.“ (Themenfeld „Software & Consulting“)



•Zitat: „Die umfassenden Vorgaben unseres Briefings hat Herr Dresch in eine ausgezeichnete Bild- und Werbesprache verwandelt. Damit fühlen wir uns bestens beraten und gut aufgestellt im Wettbewerb.“ (Themenfeld „Wellness & Kosmetik“)



•Zitat: „Wir empfehlen Herrn Dresch als sehr zuverlässigen, betont fachkundigen und klugen Texter, der die Projektarbeit kompetent bewältigt.“ (Themenfeld „Ästhetische Medizin / Fach-Praxis & Kosmetik“)





Diese und weitere Zitate finden sich auf der Website des Texters unter „Referenzen“. Das Wesentliche wird offenbar: WORTKOPF textet „Werbung mit Köpfchen“. Gezielt genutzte „Wortschätze“ werten die sonnenklare Ansprache der Zielgruppen auf, selbst bei schwierigen Themen: Was Konsumenten wünschen, Businesskunden begehren oder auf Geschäftspartner vorteilhaft wirkt, steht in raffiniert formulierten Texten und Nuancen geschrieben, die bei ihren Zielgruppen punkten.

WORTKOPF ist erste Anlaufstelle für zielgerichtete Werbetexte und sonnenklare Vorteils-Kommunikation im Marketing. Geschliffen, gewinnend professionell und in Agenturen bewährt: WORTKOPF konzipiert und textet ansprechende Internet-Projekte (Website, Infoportal, Praxis, Shop) & attraktive Print-Kreationen (zum Beispiel Imagebroschüre, Broschüre, Flyer, Anzeige); breite Themen- und Branchen-Erfahrungen inklusive. WORTKOPF – genauer: Werbetexter und Marketing-Referent Andreas Dresch, M.A. – ebnet als Freelancer den Projekt-Kunden aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz den Weg. Der Mannheimer Texter leistet Präzisionsarbeit für Consumer- und Business-Werbung, so zum Beispiel aus Industrie, Wirtschaft, Versandhandel und Dienstleistung.

Ansprechpartner: Andreas Dresch
Stadt: Mannheim
Telefon: 0621-8280473