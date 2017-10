Familie & Kinder

Bahn frei für Fantasie und Entdeckungslust

(firmenpresse) - Portland/Rotterdam. - In der dynamischen Hikeport Kollektion können Mini-Abenteurer ihrer Neugierde freien Lauf lassen und den ganzen Tag bequem herumtollen - egal, welche Kapriolen das Wetter treibt. Schlank, leicht und auf Spaß getrimmt, bietet ihnen diese sportliche Linie jederzeit und überall beste Performance sowie eine Super-Qualität in der Verarbeitung. Das Obermaterial aus wasserabweisendem Leder und Textil sorgt für lang anhaltenden Schutz, die direkt angespritzte PU-Zwischensohle für herausragende Dämpfung und Stabilität, damit die kleinen Füße auf Entdeckungsreise gehen können, ohne müde zu werden. Dass sie dabei auch trocken bleiben und frisch duften, gewährleisten die wasserdichte und atmungsaktive KEEN.Dry-Membran sowie die Cleansport NXT-Ausrüstung zur natürlichen Geruchskontrolle. Schaftabschluss und Zunge sind gepolstert und bieten gemeinsam mit dem anatomisch geformten EVA-Fußbett einen umfassenden Tragekomfort selbst bei den wildesten Aktivitäten, während die robuste abriebfeste Gummilaufsohle eine sichere Bodenhaftung auf verschiedensten Untergründen ermöglicht. Der mit bewährter Zehenkappe verstärkte Vorderfußbereich schützt die zarten Zehen. Als Halbschuh (UVP ab 69,95 Euro), Midcut (UVP ab 79,95 Euro) mit zusätzlichem Knöchelschutz, oder als Variante mit Klettverschluss (UVP ab 79,95 Euro) für besonders Eilige, ist der Hikeport in den EU-Kindergrößen 24 bis 38 erhältlich. Eine große Auswahl an fröhlichen Farbkombinationen für Mädchen und Jungen trägt unbeschwerte Heiterkeit in graue Herbst- und Wintertage.



KEEN ist eine wertegeleitete, privat geführte Outdoor-Schuhmarke aus Portland, Oregon (USA). Die Mission des Unternehmens ist es, auf verantwortungsbewusste Weise originelle und vielseitige Produkte zu kreieren, die zu einer höheren Lebensqualität beitragen und die Menschen dazu inspirieren nach draußen zu gehen. Mit der Vorstellung ihrer Newport-Sandale entfachte die 2003 gegründete Marke nicht nur eine Revolution in der Schuhindustrie, sondern führte damit auch erstmals ihr Konzept von hybriden Schuhen in den Markt ein. Das war der erste Schritt auf einem Weg, den KEEN mit stetigen Produktinnovationen bis heute geht. Ziel von KEEN ist es, nach den selbst gesetzten Werten zu leben - von der Produktion bis hin zum unternehmerischen Handeln. KEEN möchte Gemeinschaften und Einzelpersonen dazu ermuntern, Orte, an denen Menschen arbeiten und ihre Freizeit verbringen, zu beschützen und zu bewahren. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind leidenschaftlich bestrebt, ein erfülltes Leben zu führen, hinterfragen den Status quo, wollen Gutes tun, anderen etwas zurückgeben und sie inspirieren. Weitere Infos zu KEEN gibt es hier:

