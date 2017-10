Nahrung- und Genussmittel

Ein neuer Stern in Andermatt

(firmenpresse) - Andermatt/München, 10. Oktober 2017 - Die Küche des The Japanese Restaurant im Schweizer Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel The Chedi Andermatt erstrahlt ab sofort im Glanz eines neuen Michelin-Sterns. Verantwortlich für die ausgezeichnete, asiatische Kulinarik zeichnet das Team um Executive Chef Dietmar Sawyere, Sushi-Master Taniguchi Kazuki und Teppanyaki-Chef Yoshizumi Yutaro.







Diese Anerkennung krönt die Spitzenleistungen und das landesweit einzigartige Konzept der authentisch japanischen Küche mit kreativen Einflüssen, die bereits 16 GaultMillau-Punkte innehält. "Der Michelin-Stern ist die höchste Auszeichnung für einen Koch und eine sehr große Ehre für mich. Ohne mein professionelles Team wäre dieser Michelin-Stern jedoch nicht möglich gewesen, weshalb ich ihnen diesen Erfolg widme. Ich möchte mich bei allen für ihre exzellente Leistung und den großen Einsatz bedanken", erklärt Executive Chef Dietmar Sawyere. "Mit dieser erstklassigen Auszeichnung dringen wir in den exklusiven Kreis der Michelin-Sterne-Restaurants vor und wir sind stolz, dass das The Chedi Andermatt mit seinem schweizweit einzigartigen Konzept überzeugt", freut sich Jean-Yves Blatt, General Manager des The Chedi Andermatt, welches bereits zum Hotel des Jahres 2017 gekürt wurde.







Genießen auf Japanisch



The Japanese Restaurant im The Chedi Andermatt bietet authentisch japanische Köstlichkeiten an der Sushi- und Sashimi-Bar sowie am Tempura- und Teppanyaki-Counter. Am Teppan wird die japanische Küche direkt vor den Augen der Gäste zubereitet, während moderne fünf- bis zehngängige Kaiseki Menüs die Spezialität des The Japanese Restaurant bilden. Sie entsprechen einem mehrgängigen japanischen Abendessen und sind mit der westlichen Haute Cuisine vergleichbar, da sie den Geschmack, die Textur, die Form und die Farben der Lebensmittel auf höchstem Niveau und in perfekter Harmonie kombinieren. Ganz der Philosophie des The Chedi Andermatt entsprechend, legt das Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel auch bei The Japanese Restaurant großen Wert auf höchste Qualität sowie die sorgfältige Auswahl und Frische der Speisen.

Das Fünf-Sterne Deluxe Hotel The Chedi Andermatt im Herzen der Schweizer Alpen wurde am 20. Dezember 2013 eröffnet und ist über drei Alpenpässe aus den großen Metropolen München, Mailand und Zürich erreichbar. Für das Design aus alpinem Chic und asiatischen Elementen zeichnet Jean-Michel Gathy von Denniston Architects verantwortlich. Besonders in den 123 Zimmern und Suiten werden der Bezug zur Natur und die Liebe zum Detail sichtbar, die im gesamten Hotel gepflegt werden. Natürliche Materialien, Panoramafenster und über 200 Kamine holen die Andermatter Berglandschaft in die gemütlichen Räumlichkeiten. Kulinarisch bietet das The Chedi Andermatt seinen Gästen ein abwechslungsreiches Angebot: Im The Restaurant werden in vier offenen Atelierküchen spannend kombinierte Köstlichkeiten aus der westlichen und asiatischen Küche zubereitet. Einzigartig in den Schweizer Alpen ist das The Japanese Restaurant. Authentisch japanische Gerichte werden von japanischen Köchen an der Tempura- und Sushi-/Sashimi-Bar oder dem Teppanyaki-Grill zubereitet. Ein weiteres Highlight ist das 2.400 Quadratmeter große The Spa & Health Club mit einer exklusiven Saunenlandschaft, zehn Deluxe-Spa-Suiten, Hydrothermalbädern, einem 35 Meter langen und von einem Glasdach bedeckten Indoor Pool sowie einem beheizten Außenbecken mit Blick auf die beeindruckende Alpenkulisse. Die Gäste entspannen bei asiatisch inspirierten Anwendungen mit natürlichen Produkten. The Chedi Andermatt ist Mitglied bei Swiss Deluxe Hotels, eine Vereinigung der 41 exklusivsten Hotels der Schweiz, und bei Leading Hotels of the World, eine der größten Luxushotelkollektionen der Welt.

