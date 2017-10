Politik & Gesellschaft

Dr. Ralf Stegner und Beate Raudies: Alter Wein in neuen Schläuchen

(ots) - Zu den Haushaltseckwerten 2018 erklären der

SPD-Fraktionsvorsitzende, Dr. Ralf Stegner und die finanzpolitische

Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Beate Raudies:



Mit den Haushaltseckwerten 2018 zeigt die Landesregierung vor

allem eines: Wie erfolgreich sie darin ist, die Projekte der

Küstenkoalition fortzusetzen. Tatsächlich erntet die schwarze Ampel,

was wir in den Vorjahren erfolgreich gesät haben. Das zeigt sich vor

allem bei IMPULS - ein Programm, das CDU und FDP nie wollten, sich

nun aber der Erhöhung der Investitionsquote rühmen. Diese liegt nur

deshalb bei 8,8%, weil die Investitionen jetzt ziehen, die die

Küstenkoalition schon angestoßen hat. Ein genauer Blick in die

Eckwerte zeigt aber, dass die Investitionsquote in den kommenden

Jahren sogar unter den Wert von 2017 sinken wird. Außerdem reicht es

nicht aus, alleine im Papier eine höhere Quote stehen zu haben. Das

Geld muss auch tatsächlich ausgegeben werden. Daran äußerte

Ministerin Heinold aber sogar selbst Zweifel.



Statt einem Stellenabbaupfad gibt es nun eine

Stellenmittelfristplanung. Dies ist nichts als ein neuer Name, der

kaschieren soll, dass CDU und FDP bislang auf dem Stellenabbaupfad

beharrt haben. Nun versuchen sie, durch ein bisschen PR den Weg aus

dem Dilemma ihrer eigenen Versprechen zu finden. Auch von den

versprochenen Beförderungspakten für Beamtinnen und Beamte findet

sich kein Wort mehr. Dass angesichts der Haushaltslage nur 5

Millionen Euro zusätzlich für die Kitas zur Verfügung stehen, ist ein

Armutszeugnis. Stattdessen sollten die Möglichkeiten genutzt werden,

um den konsequenten Weg zur Beitragsfreiheit fortzusetzen. Das würde

den Familien im Lande wirklich helfen.



Wenn dies die Leitlinien der "Koalition der Möglichmacher" sein

sollen, degradieren sich CDU, Grüne und FDP höchstens zur Koalition



der kleinen Schritte.







