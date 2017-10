Handel

Deutscher Fairness-Preis 2017 / Konsumenten entscheidenüber Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 40 Kategorien

ID: 1538971

(ots) -



Sperrfrist: 10.10.2017 18:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



So unterschiedliche Unternehmen wie Alltours, Bosch, Condor, Jet,

Medion, Sixt, Tchibo Kaffee-Bar und Techniker Krankenkasse haben

zumindest einen gemeinsamen Nenner: Sie zählen aus Kundensicht zu den

fairsten Anbietern Deutschlands.



Das Deutsche Institut für Service-Qualität zeichnet gemeinsam mit

dem Nachrichtensender n-tv Unternehmen in 40 Kategorien mit dem

Deutschen Fairness-Preis 2017 aus. Darüber haben über 45.000

Kundenstimmen entschieden, die mehr als 500 Unternehmen bewerteten.

Die Preisverleihung findet am Dienstagabend in der Berliner

Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld,

Mittwoch, 11.10.2017, 18:35 Uhr).



Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich gegenüber dem

Verbraucher besonders fair verhalten und in ihrer Branche Maßstäbe

setzen. "Abseits von Marketingkampagnen und Werbeversprechen

entscheiden hier zehntausende Kunden aus ihren persönlichen

Erfahrungen heraus, welche Unternehmen führend sind. Das sorgt für

Transparenz in zahlreichen Branchen. Der deutsche Fairness-Preis ist

somit auch eine Auszeichnung vom Verbraucher für den Verbraucher", so

Hans Demmel, Geschäftsführer von n-tv.



In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung

über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Unternehmen

in drei Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis,

Zuverlässigkeit (der Produkte, Dienstleistungen,

Unternehmensaussagen) und Transparenz (über Preisbestandteile und

Vertragsleistungen). Die Befragten konnten jeweils ein Unternehmen

pro Kategorie bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten

Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten.





"Die Kundenzufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis bewegt

sich insgesamt betrachtet auf einem erfreulich guten Niveau",

bilanziert Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für

Service-Qualität. "Der stärkste Bereich ist allerdings die

Zuverlässigkeit - fast drei Viertel der Verbraucher stellen den

Unternehmen hier ein positives Zeugnis aus."



Preisträger Deutscher Fairness-Preis 2017

Kategorie (alphabetisch) Preisträger (alphabet.)

Autobanken Peugeot Bank (PSA Bank

Deutschland); Renault

Bank (RCI Banque);

Volkswagen Bank

Volkswagen Financial

Services)

Autovermieter Buchbinder; Europcar;

Sixt

Autowaschanlagen Best Carwash; Clean Car;

Mr. Wash

Badausstattung (Hersteller) Grohe; Ideal Standard;

Villeroy & Boch

Bausparkassen Bausparkasse Mainz;

Bausparkasse Schwäbisch

Hall; BHW Bausparkasse

Betten & Matratzen (Hersteller) Oschmann; Schlaraffia;

Tempur

Computer-Hersteller Dell; HP Hewlett-

Packard; Medion

Damen-Modehäuser Appelrath-Cüpper;

Bonprix; Gerry Weber

Drogeriemärkte Budnikowsky; Dm;

Rossmann

Elektromärkte EP Electronic Partner;

Expert; Saturn

Finanzberatung Dr. Klein; Swiss Life

Select; Telis Finanz

Fitness-Studios Bodystreet; Injoy; McFit

Fluggesellschaften Condor; TUIfly;

Turkish Airlines

Fondsgesellschaften Deka; DWS Investments;

Union Investment

Gartenwerkzeuge (Hersteller) Bosch; Felco; Fiskars

Gasanbieter regional ESB Energie Südbayern;

Mainova;

Stadtwerke Duisburg

Gasanbieter überregional 123energie; Lichtblick;

Stadtwerke München

Gastronomie LeBuffet (Karstadt);

Subway; Tchibo Kaffee-

Bar

Gesetzliche Krankenversicherer SBK Siemens-

Betriebskrankenkasse;

Techniker Krankenkasse;

Viactiv Krankenkasse

Haushaltsgeräte (Hersteller) Bosch; Dyson; Philips

Kfz-Vertragswerkstätten Vertragswerkstatt BMW;

Vertragswerkstatt Ford;

Vertragswerkstatt Toyota

Kfz-Werkstätten (freie) 1a Autoservice; Autofit;

Bosch Car Service

Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten) 1AVista; A-Rosa;

Phoenix Flussreisen

Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten) AIDA Cruises;

MSC Kreuzfahrten;

TUI Cruises

Kundenkreditkarten Ikea Family Bezahlkarte;

Payback Visa Karte;

Tchibocard Plus

Mobilfunkanbieter 1&1; Aldi Talk; Blau

Online-Blumenversandhändler Blume2000.de;

Flora Prima;

Lidl-Blumen.de

Online-Broker (Spezialisten) Degiro; Flatex;

Onvista Bank

Online-Druckereien CEWE-Print;

Druckdiscount24;

Flyeralarm

Private Krankenversicherer Continentale;

HUK-Coburg; SDK

Rechtsschutzversicherer DEVK; HUK-Coburg; WGV

Reiseveranstalter Alltours; HLX; L'Tur

Schuhgeschäfte Deichmann; Reno;

Salamander

Smartphone-Hersteller Huawei; LG Electronics;

Sony

Stromanbieter regional Enercity;

Hamburg Energie; Mainova

Stromanbieter überregional 123energie; Naturstrom;

Yello Strom

Tankstellenshops Aral; Jet; OMV

TV-Hersteller Hisense; LG Electronics;

Panasonic

Versicherer mit Vermittlernetz Debeka; HUK-Coburg; SV

Sparkassenversicherung

Wohnmobil-Hersteller Dethleffs;

Hobby-Wohnwagenwerk;

Weinsberg



Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut

für Service-Qualität / n-tv







Pressekontakt:



Mediengruppe RTL Deutschland

Kommunikation n-tv

Bettina Klauser

Tel.: 0221 / 456-31300

E-Mail: bettina.klauser(at)mediengruppe-rtl.de



Deutsches Institut für Service-Qualität

Martin Schechtel

Tel.: 040 / 27 88 91 48 - 20

E-Mail: m.schechtel(at)disq.de



Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Deutsches Institut für Service-Qualität

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 18:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538971Anzahl Zeichen: 9279Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin/Hamburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.