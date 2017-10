Expo Logic führt "fielddrive"-Paket von Veranstaltungsdiensten und globales Partnernetzwerk ein

(ots) - Expo Logic, ein weltweit tätiges

Full-Service-Unternehmen für die Anmeldung bei Veranstaltungen und

Messen, führt ein neues Paket von Veranstaltungsdiensten unter dem

Namen fielddrive (www.expologic.com/fielddrive) ein.



Das fielddrive-Paket enthält:



- Live-Badging

- Datenintegration

- Tracking von Teilnehmern



https://www.youtube.com/watch?v=bY0OyaIz82A&feature=youtu.be



Mit dem neuen Partnernetzwerk von Expo Logic kann jeder dieser

Dienste jetzt bei Veranstaltungen weltweit eingesetzt werden.



fielddrive ist einzigartig, da Veranstaltungsfirmen und Planer die

Dienste auf allen Kontinenten nutzen können und stets konsistenten

Service von Expo Logic erhalten.



Expo Logic verfügt bereits über zertifizierte Partner für

fielddrive in Spanien, Dubai, Indien und Großbritannien.



Zudem integriert fielddrive sich mit mehr als 40 Plattformen für

die Registrierung bei Veranstaltungen und AMS-Plattformen. Es ist

damit eine der flexibelsten und weltweit am höchsten integrierten

Plattformen auf dem Markt.



Die Stände für den Badge-Druck bedeuten für Besucher schnelleres

Einchecken und können vollständig an Marke und Thema eines

Unternehmens bei einer Veranstaltung angepasst werden.



Weitere Informationen über Dienste und Ausrüstungen von fielddrive

erhalten Sie auf unserer Website unter www.expologic.com/fielddrive.



Sie möchten zertifizierter fielddrive-Partner werden? Wenden Sie

sich bitte an danny(at)fielddrive.eu



Über Expo Logic



Expo Logic arbeitet mit Kunden aus der ganzen Welt, um die

innovativsten Dienste der Branche in den Bereichen Registrierung und

Lead-Abruf anzubieten. Wir verarbeiten Millionen Registrierungen für

viele tausend Organisationen. Das Markenzeichen unserer Firma sind

exzellenter Service und persönliche Aufmerksamkeit für unsere Kunden.



Zu unseren Diensten gehören: Registrierung im Internet und vor Ort,

Lead-Abruf, Tracking von Teilnehmern, CRM-/AMS-Integrationen und

Event-Marketing. www.expologic.com



