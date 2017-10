Wirtschaft (allg.)

Erstes Positionierungszentrum für Servicemarken eröffnet: Wie Marken die besten Absatzpartner für sich gewinnen

Peter Sawtschenko gratuliert Thomas Ötinger (re.) zum neuen Positionierungszentrum für Servicemarken Peter Sawtschenko gratuliert Thomas Ötinger (re.) zum neuen Positionierungszentrum für Servicemarken

(firmenpresse) - Peter Sawtschenko ist Leiter des Positionierungszentrum für die Wirtschaft (P.ZET.W.) in Darmstadt. Schon mehr als 500 Unternehmen wurden nach seiner Methode positioniert. Viele davon konnten nach seiner Aussage in kurzer Zeit ihre Umsätze und Erträge steigern. Selbst Unternehmen in der Krise konnten mithilfe der neuen Positionierung nicht nur gerettet, sondern auch zu Marktführern ihrer Branchen entwickelt werden.



Im Rahmen einer Veranstaltung Sawtschenkos zum Thema Positionierung auf Schloss Kranichstein am 6. Oktober wurde ein neues Zentrum feierlich eröffnet: Der Experte übertrug dem Unternehmer Thomas Ötinger mit einer symbolischen Schlüsselübergabe die Aufgabe, das neue „Positionierungszentrums für Servicemarken“ aufzubauen.



Versicherungen, Handwerk, Franchise, Handel: Services für den Erfolg der Marke nutzen



Thomas Ötinger wurde von dem Experten ausgewählt, da er als Geschäftsführer der marcapo GmbH schon seit über 15 Jahren Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Marketingservices berät. In Sawtschenkos Akademie bildete er sich zum Zertifizierten Positionierungs-Professional aus. Ötinger und sein Unternehmen marcapo gründeten daraufhin das erste „Positionierungszentrum für Servicemarken“. Ab sofort werden mehrtägige Workshops zum Aufbau oder zur Neupositionierung von Services angeboten. Sawtschenkos Methode wird dafür auf die Bedürfnisse der Servicemarken zugeschnitten. „Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der tatsächlichen Umsetzung der erarbeiteten einmaligen Positionierung“, betont Ötinger „Denn Standardlösungen haben auch bei Services keine Zukunft“, so der Unternehmer.



Zielgruppen sind Entscheider bei Herstellern, Versicherungen, Handels- und Franchiseunternehmen mit dezentralem Vertrieb über Absatzpartner bzw. Franchisepartner.



Anmeldungen zu erstem Kongress ab sofort möglich



Interessierte erfahren mehr über die Methodik beim ersten „Positionierungskongress für Servicemarken“ am 8.5.2017 auf der Steinsburg in Würzburg unter dem angegebenen Link.

marcapo entwickelt und betreibt Marketingportale für Markenunternehmen in ganz Europa und übernimmt Fulfillment, Werbeberatung und Vermarktung dafür. Über diese Portale können die lokalen Absatzpartner der Marke CD-konforme und gleichzeitig individualisierbare Werbemaßnahmen gestalten, schalten und bestellen. Einzigartig in der Branche ist die von marcapo entwickelte Erfolgsgarantie für die betriebenen Marketingportale. Als Pionier auf dem Gebiet der lokalen Markenführung ist marcapo seit über 12 Jahren tätig. Das in Ebern bei Bamberg ansässige Unternehmen betreut mit über 115 Mitarbeitern mehr als 40 Markenunternehmen sowie über 45.000 Absatzpartner. Pro Jahr werden bis zu 300.000 Bestellungen über die Marketingportale abgewickelt.

