NRW geht voran: Schulterschluss im Sinne der Pendler / Bahnunternehmen unterzeichnen "Agenda Bahnen"

Der Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen wird immer bunter. Durch den

europaweiten Wettbewerb hat sich eine große Betreibervielfalt auf der

Schiene entwickelt, die sich in den nächsten Jahren durch

Betreiberwechsel bei RRX und S-Bahn Rhein-Ruhr noch einmal verstärken

wird. Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, suchen

sieben nordrhein-westfälische Bahn-Wettbewerber nun im Sinne der

Fahrgäste einen neuen Schulterschluss in der Brancheninitiative

"Agenda Bahnen NRW".



Nordrhein-Westfalen ist und bleibt Deutschlands Bahnbundesland

Nummer 1. Täglich sind 2,4 Millionen Menschen in Westfalen, im

Ruhrgebiet und im Rheinland im Nahverkehr unterwegs. Durch

europaweite Ausschreibungen der Schienenleistungen hat sich die

Betreiberlandschaft in den letzten Jahren stark ausdifferenziert.

Internationale Bahnunternehmen wie Abellio, National Express und die

Keolis-Marke eurobahn werden in den nächsten Jahren einen großen Teil

des Zugverkehrs in NRW übernehmen, insgesamt gibt es mehr Betreiber

auf der Schiene. Diese neue Vielfalt birgt Chancen, aber auch Risiken

für die Koordination der dicht vertakteten Verkehre im größten

Ballungsraum Europas - und sie stellt ganz neue Anforderungen an die

Zusammenarbeit der Bahnen in NRW.



Was bedeutet die neue Betreibervielfalt für den Fahrgast? Welche

Konsequenzen hat dies für die Mobilität im Pendlerland NRW? Die

Eisenbahnverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen, die im

Wettbewerb hart gegeneinander kämpfen, haben die Herausforderung

erkannt. Mit der heutigen Unterzeichnung der "Agenda Bahnen", einer

freiwilligen Selbstverpflichtung, bekennen sie sich zu einer engen

Zusammenarbeit im Sinne eines fairen Miteinanders und eines



funktionierenden Nahverkehrs. "Wir haben in den langen Jahren des

Wettbewerbs gelernt, dass es jenseits der Ausschreibungen im

Tagesgeschäft darum gehen muss, gemeinsam die bestmöglichen Lösungen

im Sinne der Fahrgäste zu finden", so Andree Bach, Vorsitzender der

Regionalleitung von DB Regio NRW. Zusammen wollen die Bahnen darum an

der Stärkung des Systems Nahverkehr auf der Schiene arbeiten.



Leitlinien für sieben Unternehmen



Mit Abellio, DB Regio NRW, National Express, NordWestBahn,

Regiobahn, WestfalenBahn sowie der Keolis-Marke eurobahn

unterzeichnen sieben Eisenbahnverkehrsunternehmen die "Agenda Bahnen"

im Beisein von Verkehrsminister Hendrik Wüst. Die Bahnunternehmen

hätten verstanden, dass es an der Zeit sei, sich nicht mehr

ausschließlich als Konkurrenten, sondern auch als Partner und

gemeinsame Gestalter des Marktes zu sehen, begrüßt Wüst die neue

Initiative.



Die Agenda beruht auf acht zentralen Punkten. Unter anderem stehen

die Sicherung und Verbesserung der Qualität der Fahrgastinformation,

die Ausgestaltung des Arbeitsmarkts sowie eine innovationsgetriebene

Entwicklung im Schienenpersonennahverkehr im Fokus. Hinsichtlich der

anstehenden Betreiberwechsel konstatiert Ronald R. F. Lünser,

Vorsitzender der Geschäftsführung von Abellio Rail NRW: "Das enge

Zusammenspiel der Unternehmen wird unerlässlich für einen gelungenen

Übergang sein." Dies beträfe insbesondere die Koordination der

Leistungen im engen und gut ausgelasteten nordrhein-westfälischen

Netz und die unternehmensübergreifende Fahrgastkommunikation bei

Störfällen.



"Agenda Bahnen": Der Fahrgast im Fokus



Mit der "Agenda Bahnen" zeigen die Eisenbahnverkehrsunternehmen,

dass sie die Herausforderung im Sinne des Fahrgastes erkannt haben.

"Wenn sich die führenden Vertreter dieser NRW-Zukunftsbranche

zusammentun, um gemeinsam mehr Menschen von ihrem Angebot zu

überzeugen, kann ich das als zuständiger Minister nur gutheißen.

Zumal eine solche Kooperation in Deutschland in dieser Art erstmalig

stattfindet", sagte Wüst. Neben der Rolle als Mobilitätsgarant, kommt

dem Schienenpersonennahverkehr in NRW eine große volkswirtschaftliche

Bedeutung zu: Allein aus den Investitionen in die

Schieneninfrastruktur in Höhe von 1,1 Milliarden Euro resultieren

weitere indirekte Investitionen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro für

die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Die

Eisenbahnverkehrsunternehmen beschäftigen in NRW nicht zuletzt mehr

als 5.600 Menschen.



www.wir-machen-das.nrw



Begleitend zur "Agenda Bahnen" haben die beteiligten

Eisenbahnverkehrsunternehmen eine gemeinsame Imagekampagne mit dem

Titel "Wir machen das!" ins Leben gerufen. Mehr Informationen dazu

finden Sie ab dem 10. Oktober 2017 unter www.wir-machen-das.nrw.







