Allgemeine Zeitung Mainz: Kaschiert / Kommentar zur IG Metall / Von Lars Hennemann

(ots) - Die IG Metall will es wissen. Neben einer gesalzenen

Forderung nach mehr Geld will sie eine mindestens ebenso gesalzene

Arbeitszeitdebatte führen. Für eine Einschätzung muss dieses Paket

aufgedröselt werden. Dass es in Zeiten brummender Konjunktur

statthaft ist, einen angemessenen finanziellen Anteil für die

Arbeitnehmer zu definieren, dürfte unstrittig sein. Über die Höhe

dieses Anteils wird zu gegebener Zeit verhandelt werden. Weitaus

diffiziler stellt sich die Thematik der Arbeitszeiten dar. Die

Gewerkschaft verknüpft den Ruf nach einer 28-Stunden-Woche scheinbar

zeitgemäß mit dem Verweis auf Belange von Familien mit Kindern und

pflegebedürftigen Angehörigen. Gegen eine stärkere Flexibilisierung

der Arbeitszeit aus diesen Gründen ist ebenfalls prinzipiell nichts

einzuwenden. Aber warum muss dafür der Deckel starr und niedriger

sein? Und wer sagt, dass Tarifpolitik geeignet ist, gesellschaftliche

Fehlentwicklungen zu korrigieren? Das ist mitnichten der Fall. Vielen

Menschen wäre mehr geholfen, wenn es mehr - angemessen bezahlte -

Erzieher, Lehrer und Pfleger gäbe, deren Fachwissen sie abrufen

könnten, anstatt die Verantwortung für Erziehung, Pflege und anderes

per Tarifvertrag übergebraten zu bekommen. Die Metaller betreiben

hier mit demografischer Rhetorik kaschierte Klientelpolitik reinsten

Wassers. Sie würde viele der politisch zu verantwortenden

gesellschaftlichen Fehlstellungen nicht lösen. Im Gegenteil: Der

Fachkräftemangel würde sich weiter verschärfen. Womit will man diesen

denn auffangen, solange eine gesteuerte Zuwanderung nicht in Sicht

ist? Rente mit 73 für alle?







