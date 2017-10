Sport

AS LED Licht an im neuen Eisstadion "erdgas-schwaben-arena" in Kaufbeuren, eines der größten in Deutschland

ID: 1538984

(firmenpresse) - Am vergangenen Freitag Nachmittag wurde von Kaufbeurens Oberbürgermeister Bosse im Beisein von Sponsoren und Ehrengästen das neue Eisstadion eröffnet. Tausende Besucher strömten nach Durchschneiden des roten Bandes in die architektonisch wie technisch gelungene Sportanlage und zwei Tage lang war große Eröffnungsfeier. Das 24-Mio-Projekt war im Januar 2015 in einem Bürgerentscheid mehrheitlich befürwortet worden.

Mit der neuen Eishalle "erdgas schwaben arena" wurde ein beispielhaftes Energiekonzept realisiert, dessen Maßnahmen Herr Carl, technischer Vorstand des Kommunalunternehmens Eisstadion Kaufbeuren AöR, wie folgt zusammengefasst hat: Der KfW-Standard 55 wird erreicht durch die LED Beleuchtung, die Bauteilaktivierung (Speicherung der Abwärme in der Primärkonstruktion ähnlich einer Fußbodenheizung) und den Energie- und Wärmeverbund mit dem Jordan Badepark.

Die AS LED Lighting GmbH mit Firmensitz in Penzberg stellt die komplette LED Beleuchtung für Eishalle, Tribüne, Umkleiden, Gänge und Technikräume. Die Vergabe erfolgte aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung.

Die Lichtplanung - ebenfalls von AS LED Lighting durchgeführt - basiert auf 750 lx mittlerer Beleuchtungsstärke über der Eisfläche. Dies wurde durch den Einsatz von 70 großen, leistungsstarken LED Hallenstrahlern der Serie HPL mit über 30.000 Lumen erzielt. Die Zuschauertribüne wird erleuchtet durch 32 "kleinere" HCL Hallenstrahler mit einer Lichtstärke von 17.049 Lumen. Die außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer der HPL Hallenstrahler liegt bei > 120.000 Betriebsstunden, die der HCL bei >100.000h. Beide sind durch Digital Addressable Lighting Interface, sprich DALI, automatisch steuerbar, was den Aufbau einer flexiblen und kostengünstigen Beleuchtungsanlage ermöglicht und wesentliche Voraussetzung für die Gewährung von öffentlichen Fördermitteln ist.

In den "Katakomben" der Arena mit weitläufigen Gängen, Umkleiden, Sanitär- und Technikräumen kamen LED Feuchtraumleuchten der Serie TGL zum Einsatz. Diese LED Leuchten sind äußerst robust und langlebig. Mit Druckausgleichsmembran und Schutzart IP65 sind sie für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt, z.B. in Industrieanlagen, Parkhäusern, Schwimmbädern (Die leistungsfähigen und besonders langlebigen Leuchten von AS LED Lighting kamen bereits bei der Sanierung des Jordan Badeparks in Kaufbeuren zum Einsatz, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Eisstadion befindet. Das formschöne Gehäuse und der 180 Grad Abstrahlwinkel machen sie universell einsetzbar.



Aus Sicherheitsgründen war es sehr wichtig, dass die LED Leuchten in ein zentrales Notlichtsystem einzubinden sind. Beide AS LED Leuchten erfüllen die Voraussetzungen hierfür und wurden so programmiert, dass im Falle eines Stromausfalls eine Sicherheitsbeleuchtung auf die geforderten 37,5 lx (= 15 % der Normbeleuchtung) gewährleistet ist.

Die Verwaltungsräume wurden mit LED Pendelleuchten der Serie PIL ausgestattet. Diese optisch wie wirtschaftlich interessante LED Leuchte sorgt mit indirektem und direktem Licht für eine optimale, normgerechte Ausleuchtung von Büros und Bildschirmarbeitsplätzen.

Die Produktion der TÜV-Süd ENEC zertifizierten AS LED Leuchten findet ebenfalls ganz in der Nähe und größtenteils im Allgäu statt:



1) die Hallenstrahler werden im 45 km entfernten Pfronten gefertigt



2) die Feuchtraum- und Pendelleuchten in der Bezirkshauptstadt Augsburg



Das rundet die Nachhaltigkeit dieses energieeffizienten Bauprojektes zusätzlich ab.

Aufgrund der langen Lebensdauer der AS LED Leuchten befindet sich die Stadt Kaufbeuren auf sicherem Eis und kann über Jahrzehnte hinaus mit störungsfreiem Betrieb rechnen.



Die AS LED Lighting GmbH mit Sitz im oberbayerischen Penzberg ist ein deutscher Hersteller von innovativen LED Beleuchtungssystemen mit Kernkompetenzen für Industrie und Gewerbe, darüber hinaus auch in Behörden, Einrichtungen für Bildung, Gesundheit und Sport. Entwicklung und Fertigung finden ausschließlich in Süddeutschland statt. Selbst die eingesetzten LED Module kommen aus eigener Herstellung. Somit wird die gesamte Wertschöpfungskette der Leuchtenproduktion beherrscht, wodurch eine einzigartige Qualität, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit gewährleistet wird. Ingenieure der AS LED Lighting waren die ersten, die sich in schwierige Gebiete wie extreme Temperaturen, raue Umgebungen und große Raumhöhen gewagt haben. Entsprechend hoch ist hier die Expertise. Von der Erfahrung aus Extrembedingungen profitieren auch die Lichtlösungen für sensiblere Bereiche wie Büros, Ladengeschäfte, Krankenhäuser, Schulen ? AS LED Lighting Produkte zeichnen sich durch maximale Wartungsfreiheit aus, was durch unzählige störungsfrei laufende Anlagen bewiesen ist.



Seeshaupter Straße 2, 82377 Penzberg





Weitere Pressemitteilungen von AS LED Lighting GmbH

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 10.10.2017 - 19:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538984Anzahl Zeichen: 4081Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Angela ReißlöhnerStadt: Penzberg Telefon: 08856 8000621Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.