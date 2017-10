Freizeitindustrie

Nanchang präsentiert Geschenk zum Nationalfeiertag - Der Marsch der Freiwilligen ertönt in New York

(ots) - Um Chinas Nationalfeiertag zu feiern,

brachte der städtische Ausschuss für Tourismus-Entwicklung von

Nanchang Musik nach New York, und die Besucher am Times Square

hielten an, um spontan ein musikalisches Fest zu genießen.



Der muntere Jazz, der leidenschaftliche "Marsch der Freiwilligen"

und eine laut und deutlich präsentierte "Helden-Hymne" tönten quer

durch die Stadt. Der symphonische Flashmob stellte bezaubernde

chinesische und westliche Musik sowie die Schönheit von Nanchang in

den Vordergrund.



Das Jahr 2017 ist ein wichtiger Meilenstein in der chinesischen

Geschichte, mit dem Nanchang-Aufstand vom 1. August, dem 90.

Jahrestag der Gründung der Volksbefreiungsarmee und dem 68. Jahrestag

der Gründung der Volksrepublik China. Nanchangs städtischer Ausschuss

für Tourismus-Entwicklung bewarb erstmals die Stadt Nanchang im

Ausland, um Chinas guten Ruf zu fördern und den Charme der Stadt

Nanchang zu zeigen.



Basierend auf dem Military Tattoo wurden einige neue Besonderheiten

vorgestellt, wie etwa ein Nanchang-Werbevideo und diverse

Sehenswürdigkeiten. Der Nanchang-Military-Tattoo-Flashmob verbindet

nicht nur inländische und ausländische Märkte, sondern präsentiert

der Welt auch die heroische Kultur von Nanchang, mit der man eine

"Stadt der Helden" gebaut hat.



Militärmusik klingt kraftvoll und geschmeidig, und sie gibt den

Menschen ein Gefühl der Ermutigung und Stärke. Die Symphonie ist eine

elegante Kunstform, und der "Marsch der Freiwilligen", die

Nationalhymne, ist in den Herzen der Auslandschinesen stets lebendig.

Die "Helden-Hymne" verkörpert das heldenhafte chinesische Volk, das

für sein Land kämpft. Die gesamte heroische Kultur liegt in den roten

Genen von Nanchang - je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Stärke wird

das Land gewinnen.



Während die Menschen für eine wohlhabende Gesellschaft und den



großen Traum von China kämpfen, wird jedoch auch der Geist der

revolutionären Vorgänger nicht vergessen, die das Vaterland unter

großen Mühen verteidigt haben.



Das Nanchang International Military Tattoo brachte einen

unvergesslichen audio-visuellen Genuss mit sich. Man hofft, dass in

Zukunft noch mehr Menschen Nanchang besuchen werden, dass das

friedliche Leben in dieser Region geschätzt wird und dass man sich

stets an die historische Mission erinnert, die zum Ziel hat, die

chinesische Nation zu beleben und hart zu arbeiten, um zu zeigen,

wozu wir Menschen fähig sind.



