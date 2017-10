Stuttgarter Zeitung: zur Vorratsdatenspeicherung mit Blick Fälle von Kindesmissbrauch

(ots) - Womöglich, so argumentieren Ermittler seit

Jahren, bedürfte es viel weniger des Glücks und wäre die Anspannung

bei der Fahndungsarbeit in Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch

nicht oft unerträglich groß, wenn endlich die Vorratsdatenspeicherung

erlaubt würde. Die Aussicht auf eine Jamaika-Koalition, in der die in

diesem Fall hartleibige FDP mitzureden hätte, erhöht nicht die

Aussichten der Polizeivertreter. Die Suche nach Kompromisswegen

sollte dennoch beginnen. Besser aber nicht unter dem Eindruck und der

berechtigten Empörung, die der Missbrauch des Kindes aus

Niedersachsen ausgelöst hat.







