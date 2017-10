Politik & Gesellschaft

Mittelbayerische Zeitung: "Europa? Oui!" / "Kommentar zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse durch Emmanuel Macron und Angela Merkel"

(ots) - M und M Seite an Seite: Emmanuel Macron und

Angela Merkel lieferten am Dienstag zur Eröffnung der Frankfurter

Buchmesse symbolstarke Bilder. Die beiden Regierungschefs von

Frankreich und Deutschland standen da nebeneinander wie der

verkörperte Schulterschluss für ein gemeinsames Europa. Das Signal

ist wichtig, und es kommt am richtigen Ort zur rechten Zeit. Vor rund

30 Jahren, als Frankreich zum letzten Mal Ehrengast der Frankfurter

Buchmesse war und in Deutschland die Mauer fiel, war Europa beseelt

vom Wachsen und Zusammenwachsen. Heute grassiert in der Union der

Spaltpilz; Katalonien ist nur das aktuell virulenteste Beispiel für

die Abspaltungstendenzen. Der Nationalismus blüht, die

Rechtspopulisten segeln im Aufwind. Emmanuel Macron setzt eine

beflügelnde Haltung dagegen, seine Botschaft: Europa ist nicht das

Problem, sondern ist die Lösung. Das Timing und das Setting für den

Auftritt von "Merkron" zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse passten

perfekt - nicht nur, weil die weltgrößte Bücherschau dieses Jahr

Frankreich, der literarischen Nation schlechthin, die Ehre gibt,

sondern auch, weil zu Beginn "Die Hauptstadt" zum Buch des Jahres

gekürt wurde. Robert Menasses Roman deckt Verflechtungen, Krisen,

Machtkämpfe und Bürokratie-Exzesse in der EU-Kapitale Brüssel auf. Er

tut das spannend, auch ironisch, aber ohne billiges EU-Bashing und

auf dem Boden von Tatsachen. Vier Jahre lang hat der Schriftsteller

in Brüssel recherchiert. Sein Roman zeugt auch vom Verstehenwollen

und vom Verständnis für das, was menschlich ist. Und er appelliert:

Wir brauchen Europa und die Allianz der Demokraten, weil sonst die

Nationalisten und Ausgrenzer gewinnen könnten. Ein Buch gibt uns die

Chance, fremde Menschen, Länder, Motive und Schicksale kennen zu

lernen. Wir können uns vergleichen, identifizieren oder abgrenzen.

Trennendes klar benennen, Verbindendes suchen: Diese Haltung brauchen



wir aktuell auch in der politischen Kommunikation, im Umgang mit den

immer stärker kontrastierenden Vorstellungen über die Prioritäten in

Politik und Gesellschaft. Angela Merkel, lange Zeit die starke Frau

Europas, wirkte am Dienstag neben Emmanuel Macron relativ blass. Der

junge Polit-Star aus Paris stahl "Mutti" aus Berlin die Schau. Die

Kraft der Kanzlerin für kreative Impulse lahmt nach zwölf Jahren im

Amt. Emmanuel Macron ist es, der zur Zeit die Idee Europa inspiriert.

In seiner Sorbonne-Rede vor zwei Wochen lieferte Macron, der

Philosoph und Freund der Bücher, ein Feuerwerk an Visionen für die

europäische Allianz, von einer gemeinsamen Verteidigungs-, bis zu

Flüchtlings- und Finanzpolitik. Ob Macrons Zukunftsentwürfe tragen,

ist fraglich. Wolfgang Schäuble äußerte sich zuletzt (Stichwort:

ESM-Rettungsschirm) distanziert, auch der eventuell kommende

Bundesfinanzminister Christian Lindner dürfte kein Fan einzelner

Finanzvorschläge werden. Und wenn Macron mehr Institutionen

vorschlägt, übersieht er, dass es ja nicht der Mangel an Behörden

ist, an dem Brüssel krankt. Auch das kann man bei Robert Menasse

nachlesen. Aber: Was Europa gerade am meisten braucht, ist nicht

Skepsis, sondern Zuversicht. "Wir haben zugelassen, dass sich Zweifel

breitmacht", hatte Macron in Tallinn, vor den EU-Staats- und

Regierungschefs, gesagt. Ein zentraler Satz. Denn zukunftsfähige

Beziehungen funktionieren so: Die Partner haben anfangs nur Augen für

ihr Gegenüber; aber nach einer Weile richten sie den Blick auf einen

gemeinsamen Punkt am Horizont, auf den sie miteinander zugehen.

Bewegung braucht ein Ziel. "M und M" gehen Seite an Seite darauf zu.







