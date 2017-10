Dienstleistung

Neue HUGRO® Knabberstreu "Meerschweinchen Vital"

ID: 1538988

(firmenpresse) - Ab sofort gibt es "Zuwachs" in der HUGRO® Serie "Nagertraum": Eine neue Knabberstreu sorgt dafür, dass Meerschweinchen ihren Tagesbedarf an Vitamin C zuverlässig und schmackhaft decken. Hagebutten und getrocknete Erdbeerblätter sorgen nicht nur für jede Menge Knabberspaß, sondern auch dafür, dass das lebenswichtige Vitamin in ausreichender Menge angeboten wird.







Leckere weitere Zutaten, wie Luzerne, Grünhafer und Hanfstreu machen das Nagen zum reinsten Vergnügen und bieten sinnvolle Beschäftigung mit Erlebnischarakter für die Meeries. Luzerne versorgt die kleinen Lieblinge mit Calzium, Grünhafer und Hanf besitzen einen hohen Rohfasergehalt, und Erdbeerblätter wirken zudem beruhigend und blutreinigend. Somit ist diese erlesene Komposition abwechslungsreich und gesund zugleich. "Meerschweinchen Vital" wird einfach im Nagerheim verteilt, und schon beginnen Meerschweinchen, sich damit zu beschäftigen.







Im wiederverschließbaren 600-Gramm-Beutel hält es sich lange frisch. Nur beste Kräuter und Früchte werden für die Serie "Nagertraum" verwendet. Weiter im Sortiment befinden sich die Knabberstreus "Delikat", "Colore", "Brise", "Relax" und "Denta". Weitere Informationen gibt es in der Produkt-Rubrik "Knabberstreu" auf www.hugro.de

Die HUGRO® GmbH ist seit vielen Jahren mit der Marke "HUGRO" aktiv im Vertrieb von Kleintierzubehör, Schwerpunkt Hanfstreu und Cellulose-Recyclingstreu, tätig. Im Zuge der Expansion und zunehmenden Auslandsaktivitäten wurde das Unternehmen 2009 in eine GmbH umgewandelt. Zunehmend handelt HUGRO® auch mit naturbelassenem Kleintierspielzeug aus Holz, natürlichen Pflegemitteln und Nagerfutter. Die Produkte des Unternehmens sind über den Zoofachhandel erhältlich. Mehr Informationen über: www.hugro.de

