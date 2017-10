Sport / Fussball

Mittelbayerische Zeitung: "Falscher Ehrgeiz" / Kommentar zur "Kommerzialisierung im Fußball"

ID: 1538993

(ots) - Oben die Fußballer mit Millionen, unten die

Millionen an Fußballern - die Rechnung von Christoph Ruf stimmt. Sie

stimmt aber nicht nur für den Fußball, sondern für die gesamte

Gesellschaft, wo oben beispielsweise die Managergehälter

davongaloppieren, während unten der einfache Arbeiter einen Zweitjob

braucht, um sich eine Wohnung im Ballungsraum leisten zu können. Der

Fußball ist also nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das Problem

des Fußballs ist der falsche Ehrgeiz "der da unten", so sein zu

wollen "wie die da oben". Warum muss ein Dorfverein in den höchsten

Ligen spielen und begibt sich dafür vielleicht sogar in die Fänge

fragwürdiger Sponsoren und Investoren? Warum wird schon in den

unteren Ligen dafür Geld hingeblättert, dass ein untalentierter

Spieler die Stiefel schnürt? Ein Ausweg aus der Spirale von

Geldmangel und Frustration könnte die einfache Denkweise eines

F-Junioren-Kickers sein: Der tritt genauso gerne selbst gegen den

Ball wie er seinen großen Vorbildern am Fernseher oder im Stadion

zuschaut - weil er den Fußball liebt.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Mittelbayerische Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 19:31 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538993Anzahl Zeichen: 1438Kontakt-Informationen:Stadt: Regensburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.