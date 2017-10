Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Mittelbayerische Zeitung: "Wer hat Angst vorm bösen Wolf?" / Kommentar zu "entlaufenen Wölfen im Bayerischen Wald":

(ots) - Erst schießen, dann fragen? Viele Experten, die

sich mit Wildtieren im Allgemeinen und mit Wölfen im Speziellen

beschäftigen, sind entsetzt ob des massiven Vorgehens der

Nationalparkverwaltung im Bayerischen Wald - und ob ihrer

offensichtlichen Angst vorm bösen Wolf. Und die Fragen, die sie

stellen, sind berechtigt: Muss man wirklich gleich die schwersten

Geschütze auffahren, um entlaufenen Wölfen Herr zu werden? Oder

anders gefragt: Darf man geschützte Tiere überhaupt einfach

abknallen? Zumal, wenn es sich - anders als bei Bär Bruno - nicht um

Problem-Wölfe handelt? Man darf es nicht! Zumindest nicht, solange

nicht einwandfrei nachgewiesen ist, dass von den Tieren eine Gefahr

für den Menschen ausgeht. Gestern meldete der Nationalpark in einer

Mitteilung: "Leider müssen wir mitteilen, dass ein weiterer der (...)

entlaufenen Wölfe erschossen werden musste." "Leider"? Die Ranger

haben dies doch selbst in der Hand. Und wieso "musste"? Was hat der

Wolf getan? Er hat niemanden angeknurrt oder gar angefallen. Er ist

ausgebüchst als die Tür offenstand. Hat er deshalb den Tod verdient?

Hat er nicht!







