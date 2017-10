Ernst-Schneider-Preis für WDR-Doku über Cum-Ex-Geschäfte

Der WDR-Autor Jan Schmitt ist für "Milliarden für Millionäre - Wie

der Staat unser Geld an Reiche verschenkt" aus der Reihe "Die Story

im Ersten" mit dem renommierten Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet

worden. Die Jury lobt: "Der Film ist ein Wirtschaftskrimi zu einem

Staat und Steuerzahler betreffenden Thema." Mit bis dahin

unveröffentlichten Dokumenten sowie Interviews mit Insidern und

Zeitzeugen schildere der Autor, was Cum-Ex-Geschäfte auslösten. Der

Film lebe von prominenten Protagonisten, sei gut erzählt und

politisch verankert, heißt es in der Laudatio.



Der Preis in der Kategorie "Große Wirtschaftssendung" ist mit 7500

Euro dotiert. Der Ernst-Schneider-Preis ist am 10. Oktober 2017 in

Berlin verliehen worden. Die Industrie- und Handelskammern zeichnen

mit dem Ernst-Schneider-Preis Beiträge aus, "die auf besonders

verständliche und interessante, oft spannende und unterhaltsame Weise

wirtschaftliche Zusammenhänge" vermitteln.



"Milliarden für Millionäre - Wie der Staat unser Geld an Reiche

verschenkt" wurde erstmals am 15. 2. 2016 in der Reihe "Die Story im

Ersten" ausgestrahlt. Redaktion hatten die WDR-Redakteure Petra Nagel

und Martin Suckow (WDR).



