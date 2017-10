Wirtschaft (allg.)

Börsen-Zeitung: Unterm schlechten Stern, Kommentar zu Hellofresh von Ulli Gericke

(ots) - Wann, wenn nicht jetzt. Zwar scheitert der Dax

seit Tagen an der 13000er Schwelle. Doch verglichen mit den Monaten

zuvor müht sich der Index auf extrem hohem Niveau. Die beste Zeit

also für den Kochboxlieferanten Hellofresh, den zweiten Anlauf für

sein Initial Public Offering (IPO) zu wagen. Das allerdings unter

einem denkbar schlechten Stern steht: Denn das einzige wirklich

vergleichbare Peer-Unternehmen ist die US-amerikanische Blue Apron -

und deren Börsengang im Sommer ging gründlich schief. Erst musste die

Preisspanne für die angebotenen Aktien um gut ein Drittel von 15 bis

17 Dollar auf 10 bis 11 Dollar eingekocht werden. Ausgegeben wurden

die Papiere dann am unteren Rand der Spanne - und sind drei Monate

später nur noch etwas über 5,10 Dollar wert. Ein schlechteres Omen

ist schwerlich vorstellbar.



Folglich versucht der Hellofresh-Vorstand alles nur Mögliche, um

das deutsche Start-up von seinem US-Pendant abzugrenzen. Im Gegensatz

zu Blue Apron sei das in Berlin ansässige Unternehmen nicht nur in

einem Land tätig, sondern in zehn auf drei Kontinenten. Und anders

als der Wettbewerber gewinne Hellofresh in dessen Heimatmarkt "massiv

Marktanteile", beteuert CEO und Co-Founder Dominik Richter. Der hatte

zuletzt versichert, jederzeit frei entscheiden zu können, wann "sein"

Start-up schwarze Zahlen schreibt. Tatsächlich machen die

Marketingkosten knapp ein Viertel des Umsatzes aus. Werden die

Werbungskosten für die flotte Kundenakquise also nur halbiert, kann

Gewinn gezeigt werden. Freilich auf Kosten der weiteren raschen

Expansion.



Ob der angepeilte Börsengang fliegt, hängt ganz wesentlich vom

Pricing ab. Hier hat die Mutter Rocket Internet, die bis dato 53% an

Hellofresh hält, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Der

eigene Emissionspreis im Umfeld des gehypten Alibaba-IPO war zwar



vielfach überzeichnet - nachträglich gesehen aber hoffnungslos

überzogen. Die Beteiligung Delivery Hero, die im Sommer an die Börse

ging, konnte dagegen - trotz Platzierung am oberen Rand der Spanne -

deutlich zulegen. Dies müsste auch das Ziel bei Hellofresh sein. Wie

zu hören ist, soll der Kochboxlieferant mit 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro

bewertet sein. Kein Vergleich mit dem ersten IPO-Versuch, als Rocket

eine Kapitalisierung von gut 3 Mrd. Euro durchsetzen wollte - was

misslang. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde Hellofresh auf 2

Mrd. Euro taxiert. Ein neuerlicher Abschlag eröffnet an der Börse

Luft nach oben - und sei's nur, um dem bösen Blue-Apron-Omen

entgegenzutreten.







