Kunst und Kultur

Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum Recht auf»kinderkrank«

ID: 1539000

(ots) - Für jene, die heute Großeltern sind, war

dergleichen Utopie: Zu Hause bleiben, weil das Kind krank ist? Und

das bei teilweisem Lohnausgleich? Undenkbar! Dass sich die

Arbeitswelt diesbezüglich zum Besseren gewandelt hat, macht die

»Alten« gleichwohl nicht neidisch auf die aktuell schaffende und

Kinder großziehende Generation. Stress gab's zwar auch früher genug

im Leben (insbesondere der Mütter) zwischen Haushalt, Kindern und

Arbeitsplatz. Doch waren oft helfende Großeltern im Haus oder in der

Nähe, wenn's Kind plötzlich krank war und die Not groß. Gute

Ausbildung und hohe Flexibilität, auch örtliche - das sind heute die

Anforderungen an alle, die im Arbeitsleben erfolgreich sein wollen

und müssen. Zum Wohl des Unternehmens, und eben auch, damit die

eigene Miete bezahlt werden kann. Auf die aushelfende Großfamilie,

wenn es sie denn noch irgendwo gibt, kann da niemand mehr bauen. So

ist es nicht mehr als nur ein kleiner sozialer Ausgleich, dass

wenigstens »kinderkrank« für Eltern normal wird. Genug Stress bleibt

ihnen - und den Kindern - sowieso.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Westfalen-Blatt

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 21:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539000Anzahl Zeichen: 1420Kontakt-Informationen:Stadt: Bielefeld Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.