Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zur digitalen Modellregion Ostwestfalen-Lippe

ID: 1539001

(ots) - Es gibt Menschen, die haben keinen

Internetanschluss. Die zahlen am liebsten bar. Und wichtige Dokumente

geben sie nicht in die Post, sondern bringen sie lieber persönlich

vorbei. Erlaubt bleibt das alles, aber es wird teurer werden, und es

ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist digital. Wann immer es geht,

lässt man die Daten für sich laufen. Und in Ostwestfalen-Lippe könnte

bald zu besichtigen sein, wie das geht. Vielleicht reisen die

Verwaltungsfachleute ja bald von weit her an, wie sie derzeit nach

Estland reisen. Verrückte Idee? Warum? Wenn das Modellprojekt der

neuen schwarz-gelben Landesregierung erfolgreich ist, ist das gar

nicht so abwegig. Viele haben sich gestern nach der Bekanntgabe

begeistert geäußert. Und in der Tat klingt es doch toll, was sich OWL

da an Land gezogen hat. Serviceorientiertes Handeln durch

wirtschaftsfreundliches eGovernment. Bürgerbüro mit digitalen

Antragsverfahren. Smart-City-Lösungen. Eine Anlaufstelle für alles.

Natürlich ist das zunächst nicht mehr als Wortgeklingel. Aber die

Teilnehmer haben drei Jahre Zeit, aus diesen Werbebegriffen Realität

werden zu lassen. So lange fließen Millionen aus Düsseldorf nach

Paderborn, Delbrück, Bielefeld und Detmold. Ob es mit der erhofften

Kofinanzierung durch die private Wirtschaft etwas wird, ist ungewiss.

Aber die Chance ist da. Schließlich geht es nicht nur ums Amt,

sondern um Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung, Handel, Sicherheit,

Tourismus und Lebensqualität - wie es Digitalisierungsminister

Andreas Pinkwart (FDP) in seiner gestrigen Pressemitteilung so schön

hat aufzählen lassen. Da ist für jeden etwas dabei. Kurz gesagt: Es

geht ums ganze Leben. Ja, kleiner hat es diese Digitalisierung nicht.

Es könnte einer der größten Umbrüche werden, die wir erleben. Und

entweder wir gestalten diesen Umbruch mit - oder wir werden zum

Spielball anderer. Die Aufgabe, diesen Prozess zu moderieren, ist



sehr anspruchsvoll. Auf der einen Seite ist das internationale Niveau

zu erreichen. Deutschland muss hier zunächst aufholen. Nicht zufällig

ist der enge Austausch mit Experten aus Estland und den

Benelux-Ländern vorgesehen. Dabei sind allerdings deutsche

Datenschutzstandards zu beachten - oder neu zu diskutieren. Die Angst

um die Privatsphäre ist jedoch vergleichsweise wenig verbreitet im

Vergleich mit der Angst vor Arbeitsplatzverlust und allgemeiner

Überforderung. Da kann es nicht schaden, wenn in der digitalen

Modellregion Ostwestfalen-Lippe diese Aspekte gleich mitgedacht

werden. Auch das gehört zur bürgerfreundlichen Gestaltung der

Digitalisierung vor Ort. Und wer weiß, vielleicht gelingt der

deutschen Gesellschaft ihr unausweichlicher Transformationsprozess ja

besser aufgrund guter Ideen aus OWL.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Westfalen-Blatt

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 21:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539001Anzahl Zeichen: 3234Kontakt-Informationen:Stadt: Bielefeld Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.