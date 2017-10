Politik & Gesellschaft

Schwäbische Zeitung: Gut für alle - Kommentar zur Reform des Abiturs

(ots) - Selten ist eine Reform im Bildungsbereich so

gestrickt, dass in der Sache niemand motzen kann. Der Umbau der

Oberstufe am Gymnasium, wie ihn Kultusministerin Susanne Eisenmann

nun vorgeschlagen hat, scheint aber genau das zu sein: ein

Gesamtwerk, das vieles verbessert. Die Schüler können freier wählen,

womit sie sich intensiver beschäftigen wollen. Das führt zu einem

höheren fachlichen Wissen, dessen Mangel in Unternehmen und an

Hochschulen zuletzt häufig kritisiert wurde. Und auch die Lehrer

dürfte es freuen, dass sie in den Leistungsfächern nun mehr Zeit und

womöglich auch interessiertere Schüler haben.



Durch die Reform werden zudem Missstände behoben. Die Abschaffung

der Präsentationsprüfung als Alternative zur klassischen mündlichen

Prüfung etwa war überfällig, die Prüfung an sich nämlich eine Farce.

Jahrgänge an Abiturienten haben sich ihre Präsentationen aus dem

Internet gezogen, statt sie selbst zu erstellen. Nicht so sehr aus

Faulheit als aus dem Grund, auf Nummer sicher zu gehen. Was schonmal

gut bewertet wurde, hat gute Chancen, erneut erfolgreich

abzuschneiden.



Dass mit den Änderungen die Vergleichbarkeit des Abiturs im

Ländervergleich gestärkt wird, ist das i-Tüpfelchen der gelungenen

Reform.







