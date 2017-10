Politik & Gesellschaft

Allg. Zeitung Mainz: Mehr Zeit / Kommentar zu Katalonien / Von Christian Matz

(ots) - Der katalanische Regierungschef Puigdemont hat im

Angesicht der drohenden Katastrophe den letztmöglichen Ausweg

genommen. Unabhängigkeit ja, aber auf unbestimmte Zeit verschoben -

verschoben ist damit die Eskalation eines Konflikts, der für Spanien

Explosionsgefahr birgt und für die Rest-EU dramatische Folgen haben

kann. Die Rede des Katalanen ist ein angesichts der Zuspitzung der

vergangenen Wochen kaum noch für möglich gehaltenes Zugeständnis an

die politischen Realitäten, das den Konfliktparteien nun vor allem

eines verschafft: Zeit. Zeit, in der sich beide Seiten sammeln

können, und in der sich tatsächlich so etwas wie Dialogbereitschaft

entwickeln kann. Auch wenn eine Einigung - Stand heute - völlig

ausgeschlossen scheint. Zu unterschiedlich sind die Positionen, und

es ist derzeit nicht erkennbar, wie sich daran etwas ändern soll.

Immerhin hat Puigdemont aber erkannt, dass er entgegen seiner

früheren, vollmundigen Verlautbarungen mitnichten die Katalanen

hinter der Forderung nach Unabhängigkeit vereinen kann; offenbar hat

die Großdemonstration für die Einheit Spaniens Wirkung gezeigt, und

auch der angekündigte Abzug großer Firmen wird mit zum Sinneswandel

beigetragen haben. Nach seinem vergleichsweise moderaten Auftritt ist

nun Madrid am Zug - dort hat man zuletzt alles getan, um den Konflikt

anzuheizen. Die Zentralregierung muss jetzt unbedingt abrüsten, und

es ist auch an König Felipe, einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen.

Nicht zuletzt ist die Rede Puigdemonts auch ein - unausgesprochener -

Hilferuf an die EU, endlich vermittelnd tätig zu werden. Die zu lange

zu passive (Vermittler-)Rolle Brüssels hat jedenfalls garantiert

nicht zur Deeskalation beigetragen.







