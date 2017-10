Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Neue Westfälische (Bielefeld): Neue Studie zur künftigen Rentenlücke

Wachsender Handlungsdruck

Andrea Frühauf

(ots) - Die Politik hat es in weiten Teilen versäumt,

etwas gegen die wachsende Altersarmut zu unternehmen. Noch im Sommer

sah die Kanzlerin für die gesetzliche Rente bis zum Jahr 2030 keinen

Anpassungsbedarf. Vermutlich weil das Finanzpolster wegen der hohen

Beschäftigung gut ist. Doch Studien zeigen längst andere Szenarien

auf. Laut einer Bertelsmann-Studie wird im Jahr 2036 jeder fünfte

Neurentner von Altersarmut bedroht sein - vor allem Singles, Menschen

ohne Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose. Dass die Jüngeren

künftig noch mehr gebeutelt werden, hat die Politik bewusst in Kauf

genommen, um Beiträge nicht weiter anzuheben. Dabei gibt es

Altersarmut, von der in der neuen Raffelhüschen-Studie nicht die Rede

ist, schon heute. Manchem Rentner, darunter vor allem Frauen, bleiben

für den Tagesbedarf nach Abzug von Miete und Gebühren nur wenige Euro

übrig. Die Riester-Rente mag vielleicht manchem im Alter helfen, die

Rentenlücke etwas zu schließen. Doch vielen Arbeitnehmern fehlt dafür

das nötige Geld. Teilzeitbeschäftigte, Geringverdiener und viele

Mütter haben kaum die Möglichkeit, 81 Euro im Monat (973 Euro im

Jahr) für die Riester-Rente abzuzweigen, um im Alter 290 Euro pro

Monat zu erhalten. Experten kritisieren zudem die fehlende

Transparenz und die oft hohen Gebühren der Versicherer für diese

Produkte. Niedrigzinsen drücken die Rendite weiter. Nun wissen wir

konkret: Den Jungen fehlen im Alter monatlich viele Hundert Euro.

Höchste Zeit zum Handeln.







