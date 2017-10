Freizeitindustrie

Neues Abkommen - Tschad erweitert Schutzgebiet

Die Regierung der der Republik Tschad und African Parks

(http://www.africanparks.org) kündigten am Donnerstag, den 10.

Oktober die Unterzeichnung eines Abkommens zur Verwaltung und zum

Schutz der wichtigsten Reservate Siniaka Minia, Bahr Salamat und der

Wildtierkorridore um den Nationalpark Zakouma für die Entstehung

eines größeren funktionierenden Ökosystems in Zakouma an. African

Parks, eine NRO für Naturschutz, die für die Regierung Schutzgebiete

in Afrika verwaltet, ist seit 2010 für den Nationalpark Zakouma

verantwortlich. Die in dieser Zeit erzielten Ergebnisse ermöglichten

die Erweiterung des Mandats zur Verwaltung eines größeren

Landschaftsraumes und die Sicherung zentraler Lebensräume über den

Nationalpark hinaus.



Der Nationalpark Zakouma ist Lebensraum der größten

Elefantenpopulation des Landes, die zwischen 2002 und 2010 aufgrund

von rasant ansteigender Wilderei um 95 % dezimiert wurde. In den

sieben Jahren seitdem die Regierung Tschads die Verwaltung an African

Parks übergeben hat, haben Strafverfolgungsmaßnahmen und

gemeinschaftliche Programme Wilderei sozusagen vollständig beseitigt

und im Verlauf von 10 Jahren wächst die Elefantenpopulation jetzt zum

ersten Mal.



"Die Regierung Tschads hat außerordentliche Weitsicht gezeigt im

Einsatz für den Erhalt der unersetzlichen Parks", so Peter Fearnhead,

CEO African Parks. "Mithilfe der Partnerschaft in Zakouma konnten wir

durch unseren Einsatz für Stabilität und Sicherheit sowohl in den

lokalen Gemeinden als auch in der Tierwelt sorgen und auf diese Weise

im Rahmen unserer Verwaltungsvollmacht den Weg für die Eingliederung

der Siniaka Minia- und Bahr Salamat-Reservate sowie die wichtiger

Korridore zwischen den Gebieten ebnen. Wir sind immens dankbar für

diese Partnerschaft und die Unterstützung der Europäischen Union

sowie weiterer Mitträger, die diese Entwicklung möglich gemacht



haben."



Priorität haben die Eingrenzung der Wilderei und des

Mensch-Wildtier-Konflikts mithilfe einer verschärften

Strafverfolgung, darüber hinaus die Förderung der Möglichkeiten für

die Einwohner sowie der Beitrag zu sozialwirtschaftlichem Wachstum.

Am Sonntag, den 08. Oktober unterzeichneten die Regierungen der

Republik Tschad und Südafrikas eine Absichtserklärung, die African

Parks die Verlagerung einer Ausgangspopulation Schwarzer Nashörner

von Südafrika nach Zakouma ermöglichen soll, um diese 2018 im Tschad

erneut anzusiedeln. Der Einsatz für die Verschärfung der Sicherheit

und Bekämpfung der Wilderei soll die sichere Rückkehr wichtiger Arten

erleichtern, denn die ist entscheidender Bestandteil der

Wiederherstellung des Nationalparks Zakouma und des weiteren

Ökosystems.



"Die zufriedenstellenden Ergebnisse, die wir mithilfe dieser

öffentlich-privaten Partnerschaft erzielen konnten, beruhen auf die

Weitsicht von Idriss Deby Itno, Präsident der Republik und

Staatsoberhaupt", so Ahmat Mbodou, Minister für Umweltschutz und

Fischerei. "Der Erhalt und die nachhaltige Verwaltung der Ressourcen

gehen perfekt mit der 2003 getroffenen Vision des Tschad und den

Zielen einer nachhaltigen Entwicklung einher."



Hier finden Sie den vollständigen Bericht (https://www.african-par

ks.org/newsroom/press-release/chad-expands-conservation-area).







