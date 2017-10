Handel

Rückrufaktion Eurogrit-Strahlmittel wegen geringer Asbestfasermengen

ID: 1539006

(ots) - Im Auftrag der Firma Eurogrit hat ein

unabhängiges und zugelassenes Prüfungsamt festgestellt, dass geringe

Asbestfasermengen vom Typ Chrysotil (auch als "Weißasbest"

bezeichnet) im Eurogrit Aluminium-Strahlgranulat (Schmelzschlacke)

vorkommen können.



Die angetroffenen Mengen sind dermaßen gering, dass das Produkt

selbst nach Meinung der Sachverständigen keine Gesundheitsrisiken mit

sich bringt. Bei ungeschützter Exposition während eines längeren

Zeitraums lassen sich erhöhte Gesundheitsrisiken allerdings nicht

ausschließen.



Mit den betreffenden Produkten wurden hauptsächlich professionelle

industrielle Verarbeiter, wie z.B. Strahlbetriebe, beliefert.

Eurogrit hat sie informiert und sie gebeten, das Produkt nicht

weiterhin zu verarbeiten oder weiterzuliefern.



Darüber hinaus wurde eine beschränkte Menge an Baucenter,

Baugeräteverleiher sowie über unser Werk in Dordrecht an individuelle

Verbraucher geliefert. Geliefert wurden die Produkte für Verbraucher

in braunen Papiersäcken à 25 kg mit folgender Bezeichnung auf der

Verpackung in blau:



Abrasive ISO 11126N/CS/G



Wir bitten sämtliche Verbraucher, die dieses Produkt gekauft

haben, es nicht zu verwenden. Geschlossene Verbraucherverpackungen

sollten geschlossen bleiben und geöffnete Verpackungen sind in einen

Kunststoff-Hausmüllsack zu verpacken. Anschließend können sich

Verbraucher mit unseren Helpdesk-Mitarbeitern in Verbindung setzen:

0696 641 5370 bzw. sales.eurogrit(at)sibelco.com. Sie werden dann über

die Art und Weise der Entsorgung und die finanzielle Entschädigung

informiert. Auch für sonstige Fragen können sie Kontakt aufnehmen.

Sie erreichen uns von Montag bis Samstag von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr.



Eurogrit entschuldigt sich vielmals für die Unannehmlichkeiten.







Pressekontakt:



Hinweis für Journalisten:

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eurogrit B.V.

Tel.: +31 (0)6 - 53 49 15 34

E-Mail: nbex(at)bexcommunicatie.nl



Original-Content von: Eurogrit B.V., übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Eurogrit B.V.

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 21:31 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539006Anzahl Zeichen: 2313Kontakt-Informationen:Stadt: Papendrecht Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.