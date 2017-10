Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Rheinische Post: KOMMENTAR Die Revolte bleibt aus

Von Matthias Beermann



Im letzten Augenblick ist Kataloniens Regierungschef Carles

Puigdemont vor einem Schritt zurückgezuckt, der schwerwiegende Folgen

hätte haben können. Die von ihm gestern vorgeschlagene Aussetzung der

Unabhängigkeitserklärung schafft zunächst einmal Zeit, um die

erhitzten Gemüter abzukühlen. Die offene Revolte gegen Madrid, die

von den katalanischen Nationalisten bis zuletzt gefordert wurde,

bleibt also aus. Vorerst jedenfalls, denn natürlich will Puigdemont

den aufgebauten Druck nun nutzen, um weitgehende Zugeständnisse der

spanischen Zentralregierung zu erreichen. Ministerpräsident Mariano

Rajoy, der sich beim Management der Krise bisher nicht gerade mit

Ruhm bekleckert hat, ist trotzdem gut beraten, jetzt einen Schritt

auf die Katalanen zuzugehen. Denn selbstverständlich ist eine

politische Lösung der Krise bei etwas gutem Willen auf beiden Seiten

möglich. Die harten Verfechter einer völligen staatlichen

Souveränität Kataloniens wird das natürlich niemals zufriedenstellen.

Aber vielleicht nehmen sie endlich zur Kenntnis, dass sie in der

Minderheit sind.







