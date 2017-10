Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Rheinische Post: KOMMENTAR Pflichtversicherung für Tickets wäre sinnvoll

Von Reinhard Kowalewsky



Der Vorschlag der Verbraucherschützer, Fluggesellschaften zu einer

Insolvenzversicherung für Tickets zu verpflichten, ist vernünftig.

Seine Stärke liegt darin, dass er die Verbraucher schützt und

marktwirtschaftlich funktioniert. Was den Verbraucher angeht:

Versicherungskonzerne können viel besser als Kunden einschätzen, ob

eine Airline von der Pleite bedroht ist. Was den Markt betrifft: Die

grundsolide Lufthansa würde die Versicherung nur wenige Cent pro

Ticket kosten, schwache Anbieter hingegen müssten zwei oder drei Euro

pro Reisendem zahlen. Gleichzeitig müssen die Grenzen einer solchen

Idee gesehen werden: Ist es im Zeitalter der Globalisierung wirklich

denkbar, dass Deutschland oder die Europäische Union allen in Europa

fliegenden Airlines eine solche Police zur Auflage machen? Und die

Verbraucher sollten auch selbstkritisch sein: Millionen Bürger buchen

Flüge bei Airlines aus den Golfstaaten, obwohl es bei denen keinerlei

Rechte für Arbeitnehmer gibt. Und jetzt sollen wir erwarten, dass

eben diese Schnäppchenjäger beim Buchen eines Fluges auf eine

bestehende Insolvenzversicherung achten? Vielleicht ja schon, denn es

geht ja um die eigene Kasse.







