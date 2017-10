Politik & Gesellschaft

Badische Zeitung: Lage in Katalonien / Letzte Chance zum Dialog

Kommentar von Thomas Fricker

(ots) - Für ihn (Puigdemont) ist es politisch

lebenswichtig, sich und seine Separatisten als die moralisch Guten

darzustellen. Brave Demokraten, denen finstere Autoritäten das Recht

auf Selbstbestimmung nehmen - das ist exakt das Bildnis, mit dem er

in Katalonien Stimmung geschürt hat und weiter schüren will. Das

Versagen der Zentralregierung in Madrid bestand bisher darin, dass

sie selbst an diesem Bild allzu eilfertig pinselte. Leider lassen

die ersten Reaktionen der Regierung Rajoy vermuten, dass dies so

bleibt. Dabei bietet der Aufschub in Sachen Unabhängigkeit - ob

ehrlich gemeint oder nicht - in jedem Fall eine Chance. Es ist die

vielleicht letzte Chance auf einen neuen Dialogversuch. Es wäre

verantwortungslos, sie nicht zu ergreifen. http://mehr.bz/khs235a







