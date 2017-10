Sonstiges

EC Geräte werden immer mehr eingesetzt

ID: 1539011

(firmenpresse) - Raus aus der Servicewüste Deutschland!

In Deutschland gibt es Gesetze, die den Verbraucher schützen, doch leider gibt es auch bei vielen Unternehmen einen Service, der eigentlich keiner ist. CASHforLESS sieht das genauso und hat einen Service für seinen Onlineshop ins Leben gerufen, der sich wirklich Service nennen darf.

Ein guter Service beginnt mit dem Vertragsabschluss. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen hält CASHforLESS nichts von langen Laufzeiten. Vertraglich wird keine lange Laufzeitbindung festgeschrieben, sondern ein moderates Kündigungsrecht. Kunden können ihren Vertrag bei CASHforLESS drei Monate vor Ende eines Quartals jederzeit kündigen. Damit haben sie die Möglichkeit, neue Terminals, die dem technischen Stand entsprechen, der vielleicht sechs oder acht Monate nach Vertragsabschluss vorhanden ist, zu mieten.

In der monatlichen Pauschale hat CASHforLESS neben der Miete für das Terminal auch die Depotwartung und den Netzservice eingebaut. Dennoch ist die Pauschale sehr kundenfreundlich kalkuliert.

Einen weiteren Pluspunkt hat CASHforLESS mit seiner Hotline, die täglich rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen dem Kunden zur Verfügung steht. Die Mitarbeiter der Hotline sind kompetent, beraten Interessenten, informieren Kunden oder beantworten deren Fragen. Selbstverständlich ist die Hotline auch per Fax oder E-Mail erreichbar.

Verweigert das Terminal einmal seinen Dienst, kommt die Depotwartung ins Spiel. Informiert der Kunde die Hotline vor 17 Uhr, geht ein Ersatzgerät am selben Tag an den Kunden raus. In der Regel ist das Ersatzgerät am nächsten Tag beim Kunden; der Versand erfolgt über DHL, der von Montag bis Samstag ausliefert. Das defekte Gerät senden der Kunde, für ihn kostenfrei, an den Onlineshop zurück.



Weitere Pressemitteilungen von Dirk Schiff

Bereitgestellt von: schiffdirkDatum: 10.10.2017 - 22:59 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539011Anzahl Zeichen: 1814Kontakt-Informationen:Meldungsart: bitteVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.