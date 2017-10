Solium gibt Erwerb von Capshare bekannt

Solium Capital Inc. (https://solium.com/) ("Solium") (TSX: SUM),

der führende Anbieter von Software-as-a-Service für globale

aktienbasierte Incentive-Pläne, Verwaltung, Finanzberichterstattung

und Compliance, gab heute den Erwerb von Capshare

(https://www.capshare.com/) bekannt, einer stark wachsenden

Cloud-Plattform für die Verwaltung von Kapitalisierungstabellen,

elektronisches Aktien-Tracking, Modell- und Wasserfallanalysen sowie

Compliance für private Unternehmen.



Capshare wird weiterhin als unabhängige Einheit agieren und sich

auf neu gegründete private Unternehmen fokussieren, künftig jedoch

mit der Power der umfangreicheren Möglichkeiten und technologischen

Unterstützung von Solium.



"Capshare hat ein unglaubliches Produkt für neu gegründete

Unternehmen geschaffen, mit dem es seine Zielgruppe besser als jede

andere Firma im Markt bedienen kann", meinte hierzu Marcos Lopez, CEO

von Solium. "Zusammen mit Soliums Sharework-Plattform können wir

Unternehmen jetzt die beste Technologie und den besten Service

anbieten, von der Gründung bis zum Börsengang."



Durch diesen Kauf wird Solium neu gegründete Startups bedienen

können und diese in ein Ökosystem einführen, dem tausende

wachstumsstarke private Unternehmen vertrauen, sowie zu einem

späteren Zeitpunkt auch etablierte private und öffentliche

Unternehmen weltweit bedienen.



"Der private Unternehmensmarkt für das Equity-Management und

Wertermittlungen entwickelt sich gerade stark", so Jeron Paul,

Gründer und CEO von Capshare. "Unternehmen geben ihre manuelle

Tabellenführung auf und suchen einen einzigen Provider für

Dienstleistungen wie Entgeldumwandlung, Ausgabe von Aktienoptionen,

Beziehung zu Aktionären und Vorstandsmanagement. Solium ist der

perfekte Partner, mit dem die Kunden von Capshare in diesem sich



wandelnden Markt Erfolg haben können. Wir könnten nicht glücklicher

darüber sein, das neueste Mitglied der Solium-Familie zu werden."



Capshare wird unabhängig und ohne Veränderungen im Management-Team

weiterarbeiten und sich wie zuvor nur auf neu gegründete private

Unternehmen konzentrieren. Als Teil des Wachstumsplans wird Solium

investieren, damit Capshare sein Entwicklungsteam verdreifachen kann.

Zusätzlich werden Capshare-Kunden, die sich zu etablierteren

Unternehmen weiterentwickeln, Zugang zu den Ressourcen von Solium

bekommen. Solium hat sechs der 10 am höchsten bewerteten

Pre-IPO-Unternehmen als Kunden und betreibt mit seinem öffentlichen

und privaten Geschäft ein aggressives Wachstum.



"Der Erwerb von Capshare bringt uns unserem Ziel, privaten

Unternehmen die besten Lösungen für Equity-Management und

Wertermittelung zu bieten, näher, sodass wir Unternehmen vom Startup

an durch den Wachstumsprozess begleiten können", sagte Lopez.



Informationen zu Solium Capital Inc.



Solium Capital Inc. (TSX: SUM) bietet cloudfähige Dienste für die

weltweite Equity-Verwaltung, Finanzberichterstattung und Compliance.

Von Büros in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten

Königreich, Europa und Australien aus unterstützt unsere

Software-as-a-Service-Technologie (SaaS) Aktienplanverwaltung und

Equity-Transaktionen für mehr als 3.000 Unternehmenskunden mit

Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern. Folgen Sie uns unter (at)Solium

und besuchen Sie unsere Website unter solium.com.



Informationen zu Capshare, Inc.



Capshare ist eine webbasierte Equity-Management-Plattform mit

Hauptsitz in Salt Lake City, bei der private Unternehmen Aktien

ausgeben und alle Aktien an einem Platz verwalten können, ohne sich

um Buchführung und Formalitäten kümmern zu müssen. Über 10.000

Unternehmen, Investoren und Rechtsanwälte nutzen derzeit die

Capshare-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.capshare.com.



Ansprechpartnerin Investor Relations: NATIONAL Equicom, Heidi

Christensen Brown, hchristensenbrown(at)national.ca, +1-416-848-1389;

Ansprechpartnerin Medien: Kelsey Cullen, Kelsey(at)kcpr.com,

+1-650-438-1063



