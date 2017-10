Online Geld anlegen - einfach zeitgemäß

Vermischtes

(firmenpresse) - Sicher ist "face-to-face" die persönlichste Kommunikationsform, aber ist sie auch immer die beste und rationalste? Wenn es um eine objektive und vor allem unabhängige Finanzberatung geht, die auch für Geldanleger mit kleineren und mittleren Einkommen attraktiv ist, bietet das Internet vielfältige Optionen, um hochwertige Informationen zu erhalten. Doch Informationen sind noch keine Beratung.







Unabhängige Online-Empfehlung für solide Geldanlage in ETFs mit DeinAnlageberater.de







DeinAnlageberater.de ist ein Onlineangebot, das dem User gezielte und differenzierte Fachinformationen zum Thema kostengünstige Geldanlage mit ETFs anbietet. "Nach einer einfachen und effizienten Kurzbefragung mit zehn Fragen zum Thema Geldanlagebedürfnis ermitteln wir für unsere Kunden in fünf verschiedenen Anlageklassen ETFs für Aktien, Renten-, Immobilien, Rohstofffonds und Goldfonds" beschreibt Dr. Claus Huber die transparente und kostengünstige Onlineberatung von DeinAnlageberater.de







Transparente Kosten für nachhaltige Geldanlage in verschiedene ETFs







Das Online-Portal DeinAnlageberater.de bietet mehr als eine Bankberatung. Es bietet unabhängige Kaufempfehlungen für ganz unterschiedliche ETF-Anlageformate. "Da wir keine Bankgeschäfte direkt abwickeln, sind wir unabhängig. Wir erhalten von niemandem eine Provision, managen auch keine unübersichtlichen Fonds. Wir bieten individuelle Finanzempfehlungen ausschließlich zum Thema ETF, und das in einer äußerst differenzierten Art und Weise", stellt Dr. Claus Huber von DeinAnlageberater.de heraus.







Kunden können Beratungspakete kaufen: Eine Beratung oder fünf, zehn, 25 oder 50 Beratungen. Beim einfachsten Paket kostet eine Beratung 4,99 EUR, und bei 50 Beratungen noch 2,69 EUR. Kunden müssen zwar selbst aktiv ihre ETFs kaufen. DeinAnlageberater bietet jedoch durch die Verlinkung zu jedem einzelnen Angebot eine schnelle und praktikable Lösung. So kann jeder Kunde auch ganz individuell einzelne ETF-Angebote annehmen und bestimmte ETFs über seine Online-Bank kaufen und andere eben nicht. Diese Art des selbstständig gemanagten Finanzdepots ist nicht nur kostengünstiger und transparenter als jeder aktiv gemanagte Fonds, sondern auch zeitgemäßer - zumindest für eine große Anzahl von Anlegern, die individuelle Einflussmöglichkeiten, maximale Kontrolle und Transparenz bei der eigenen Geldanlage schätzen.

Professionell, günstig, flexibel sowie individuell, das ist DEINAnlageberater.de. Geldanlagen werden auf den Kunden individuell und günstig zugeschnitten. Jeder Kunde erhält eine individuelle Empfehlung für seine Geldanlagen.

