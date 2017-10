Kunst und Kultur

Preisträger des deutschsprachigen Kabarett-Oscars "Salzburger Stier" 2018 stehen fest

Das Berliner Musikkabarett-Duo "Pigor und Eichhorn", die

österreichischen "Science Busters" und der Schweizer Christoph Simon

dürfen sich über den internationalen Radio-Kabarettpreis freuen.

Unter Federführung von MDR KULTUR findet die Preisverleihung am 5.

Mai 2018 im Steintorvarieté in Halle an der Saale statt.



Für ihre satirischen Programme erhielten "Pigor und Eichhorn" u.

a. bereits den Deutschen Kleinkunstpreis, den Österreichischen

Kabarettpreis und den Deutschen Chansonpreis. Im kommenden Jahr

dürfen Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn, die seit 1995 zusammen

auftreten, nun auch den "Salzburger Stier" entgegen nehmen, der als

wichtigster Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum gilt. Die mit

insgesamt 18.000 Euro dotierte Trophäe geht seit 1982 jedes Jahr an

je einen Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für

Österreich gewinnen den "Salzburger Stier" diesmal die "Science

Busters" um den Kabarettisten Martin Puntingam, für die Schweiz der

Autor und Slam-Poet Christoph Simon.



Im 35. Jahr ihres Bestehens wird die renommierte Preisverleihung

am 5. Mai 2018 im traditionsreichen Steintorvarieté in Halle an der

Saale stattfinden. Zunächst wurde der "Stier" 15 Jahre lang in

Salzburg verliehen, bevor er auf Reisen ging, zu den Hörerinnen und

Hörern der am Preisverfahren beteiligten Sendestationen. Acht

ARD-Anstalten, ORF und der SFR übertragen diesmal unter Ägide von MDR

KULTUR über Radio und Fernsehen das Kabarettereignis der

Spitzenklasse.



Mehr Informationen auf www.mdr-kultur.de und

www.salzburgerstier.org







