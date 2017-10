Finanzwesen / Banken

Transaktionsvolumen des UnionPay-Netzwerks erreichteüber den chinesischen Nationalfeiertag eine Rekordhöhe von mehr als einer Billion Yuan

ID: 1539020

(ots) - Der chinesische Nationalfeiertag fiel

in diesem Jahr mit dem Mondfest zusammen, was in einer 8-tägigen

Goldenen Woche resultierte. Vom 1. bis 8. Oktober erreichte das über

das UnionPay-Netzwerk abgewickelte Transaktionsvolumen einen neuen

Rekord von 1,37 Billionen Yuan, während die Anzahl der Transaktionen

auf 728 Millionen anstieg. Dies stellt gegenüber dem

Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 36,2 % bzw. 11,7 % dar.



Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums nahmen die in

dieser Goldenen Woche bei den chinesischen Einzelhändlern und

Gastronomiebetrieben getätigten Tagesausgaben gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 10,7 % zu, während die Anzahl der täglichen

Gastronomietransaktionen über das UnionPay-Netzwerk um 15 % anstieg.



Insbesondere beflügelte das überdurchschnittlich lange

Feiertagsperiode die Reisebegeisterung der chinesischen Menschen. Die

Anzahl der täglichen Transaktionen von UnionPay im Transportsegment

(Luft-, Schienen- und Straßenverkehr) verzeichnete gegenüber dem

Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 52 %. Der Aufbau eines

"intelligenten Transportkonzeptes" durch UnionPay in China versetzt

Karteninhaber in die Lage, die Nutzung von Bussen/U-Bahnen bzw.

Gebühren an Flughäfen mit ihren Mobiltelefonen zu bezahlen.



Das Transaktionsvolumen in den Segmenten Übernachtung, Gastronomie

und Einzelhandel verzeichnete das kräftigste Wachstum, wobei die

Anzahl der täglichen Transaktionen von Hotels und Gasthäusern um 37 %

und die von Gastronomiebetrieben um 22 % zunahm.



Die schnelle Annahme der innovativen Bezahldienste von UnionPay

trägt zu einer wesentlichen Verbesserung der Verbrauchererlebnisse

bei. Die Anzahl und das Volumen der täglichen Transaktionen unter

Verwendung des mobilen QuickPass von UnionPay nahmen um 19 % bzw. 214

% zu. Und der zu Beginn dieses Jahres eingeführte UnionPay



QR-Code-Bezahldienst verzeichnete ebenfalls ein rasantes Wachstum der

Anzahl und des Volumens von Transaktionen, die in dieser Goldenen

Woche gegenüber dem Feiertag zum Tag der Arbeit beide um mehr als das

50-fache zunahmen.



UnionPay ist außerdem die bevorzugte Zahlungsmethode von ins

Ausland reisenden chinesischen Touristen. Die außerhalb des

chinesischen Festlandes getätigten UnionPay-Transaktionen wiesen

einige neue Merkmale auf. Erstens besuchen chinesische Bürger mehr

Reiseziele und bevorzugen ein freies und unabhängiges Reiseerlebnis.

Reiseländer wie die VAE, Sri Lanka, Marokko und Israel werden

zunehmend zu den neuen Favoriten. Zweitens erfreuen sich innovative

UnionPay-Bezahlprodukte wie der mobile QuickPass großer Beliebtheit

unter Touristen. Beispielsweise stieg die Anzahl der unter Verwendung

des mobilen QuickPass in Singapur und Australien getätigten

Transaktionen um das 5-fache. Drittens suchen frei und unabhängig

reisende Touristen nach vielfältigeren und lokalisierten Erfahrungen.

Als Ergebnis wird UnionPay von einer zunehmenden Anzahl von Händlern

akzeptiert, um chinesische Touristen anzulocken. Das

Transaktionsvolumen von UnionPay in Restaurants, Supermärkten und

Sehenswürdigkeiten ist erheblich gewachsen.







Pressekontakt:

Agnes Hou

+86-21-2026-5843

houlingwei(at)unionpayintl.com



Original-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von UnionPay International

Bereitgestellt von: otsDatum: 11.10.2017 - 01:09 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539020Anzahl Zeichen: 3659Kontakt-Informationen:Stadt: Schanghai Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.