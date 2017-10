Sport / Fussball

Henry Maske im MZ-Interview: Dem Boxsport fehlen "richtige Typen"

(ots) - Den deutschen Boxsport sieht Box-Legende Henry Maske

derzeit in keinem guten Zustand: "Vielleicht fehlen gerade die

richtigen Typen", sagte der Ex-Weltmeister der in Halle erscheinenden

Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Im Interview geht der

Olympiasieger von 1988 auch auf die beiden Sachsen-Anhalter Profis

Dominic Bösel (Freyburg) und Tom Schwarz (Halle) ein. Zudem erzählt

er von seiner eigenen Suche nach Box-Talenten. 2015 hatte Maske in

ganz Deutschland nach künftigen Champions Ausschau gehalten. Die

Suche endete jedoch schnell wieder, da überzeugende

Nachwuchs-Sportler fehlten, so Maske.







