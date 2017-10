Kunst und Kultur

Auch in Sachsen-Anhalt rätselt man über Ursache des tragischen Unglücks auf der Sommerrodelbahn in NRW

(ots) - Nach dem schweren Unfall eines Zwölfjährigen auf

einer Sommerrodelbahn in Nordrhein-Westfalen laufen die Ermittlungen

auf Hochtouren. Auch Betreiber ähnlicher Bahnen in Sachsen-Anhalt

rätseln über die Unfallursache, berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Sie halten es nicht für

möglich, dass bei einer technisch einwandfreien Bahn ein solcher

Unfall passieren kann. In Sachsen-Anhalt gibt es zwei

Sommerrodelbahnen mit einer baugleichen Anlage, einem Alpinecoaster

der Firma Wiegand: die Rodelbahn am Petersberg bei Halle und die

Rodelbahn Harzbob in Thale. Laut Dieter Bock, Betreiber der Bahn am

Petersberg, ist es technisch ausgeschlossen, während der Fahrt ein

Bein aus dem Schlitten zu halten. "Wenn man angeschnallt ist und

sitzen bleibt, ist es gar nicht möglich, sich aus dem Schlitten zu

lehnen", so Bock. Man müsse sich schon "wirklich akrobatisch

verrenken" um gesichert ein Bein aus dem Bob zu halten. Er kann sich

vorstellen, dass der Junge sich abgeschnallt hat, um im Stehen auf

dem Schlitten zu surfen. "Dann hätte er aber den Steuerhebel

loslassen müssen - und dann bremst der Bob automatisch." Er halte es

für möglich, dass ein zweites Kind mit im Bob saß, das weiter

beschleunigt habe.







