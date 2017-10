Politik & Gesellschaft

Blackout: Sachsen-Anhalt auf großen Stromausfall nicht vorbereitet

(ots) - Bei einem flächendeckenden und langanhaltenden

Ausfall der Stromversorgung - einem so genannten Blackout - wären die

Katastrophenschutzbehörden im Land nach Einschätzung der SPD völlig

überfordert. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Mittwochausgabe). Der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben warnt

davor, dass Sachsen-Anhalts Kommunen nicht angemessen reagieren

könnten. "Was die Landkreise an Ausrüstung haben, ist im Vergleich zu

anderen Ländern Spielzeug", sagte er der Zeitung.



Auf seine Anfrage hat das Innenministerium aufgelistet, wie viele

mobile Notstromaggregate die 14 Landkreise und kreisfreien Städte

bereithalten, um im Notfall Einrichtungen wie Krankenhäuser oder

Sammelstellen von Evakuierten zu versorgen. Das Ergebnis: Nur der

Burgenlandkreis, der Salzlandkreis und die drei Städte Halle,

Magdeburg und Dessau-Roßlau haben überhaupt derartige Technik. Neun

Landkreise müssten sich dagegen im Notfall komplett auf das

Technische Hilfswerk (THW) verlassen.



Einzelne Landkreise machen sich große Sorgen. "Bei einem

anhaltenden und flächendeckenden Stromausfall werden wir ziemlich

schnell Probleme kriegen", sagt Uwe Hoffmann,

Katastrophenschutzexperte beim Landkreis Harz. Banken, Ampeln,

Abwasserentsorgung, Fernwärme, Tankstellen - alles sei von Strom

abhängig. "Ein Landkreis ist damit aber überfordert", sagt Hoffmann.

Die eigene Rettungsleitstelle könne mit einem Notstromaggregat

versorgt werden. "Um aber auch anderen zu helfen, halten wir nichts

vor."



Das Innenministerium fordert die Betreiber wichtiger Infrastruktur

auf, sich selbst mit Technik zu wappnen. Viele kleinere Einrichtungen

wie Pflegeheime oder Viehställe seien unzureichend vorbereitet. In

der Verantwortung seien auch die Kreise. Eine "größere Vorhaltung"

von Notstromaggregaten, teilte das Haus von Minister Holger



Stahlknecht(CDU) der Zeitung mit, sei "wünschenswert".







