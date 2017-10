Transport - Logistik

Danlaw DSRC-Konformitätstester erhält OmniAir-Zertifizierung

(ots) - Danlaw freut sich, bekannt geben

zu dürfen, dass sein Konformitäts-Testsystem Mx-DSRC(TM) als

qualifiziertes Testgerät für das Zertifizierungsprogramm für

vernetzte Fahrzeuge von OmniAir Consortium zugelassen wurde. Dieses

Programm definierte Umfang, Testfälle und Vorlagen für technische

Dokumente basierend auf den SAE- und IEEE-Spezifikationen unter

Verwendung des 5,9-GHz-DSRC-Funkspektrums, das von der FCC für

Fahrzeugsicherheit und Mobilitätsanwendungen designiert wurde. Dieser

wichtige Meilenstein für Testverfahren sorgt für qualitäts- und

normbasierte Konformität für die Validierungsaktivitäten des Joint

Program Office der USDOT Intelligent Transportation Systems zur

Unterstützung seines Pilotprogramms für vernetzte Fahrzeuge

(Connected Vehicle Pilot Deployment Program) sowie anderer

kurzfristiger Projekte.



Mx-DSRC wird von Originalherstellern und Lieferanten in der

Automobilindustrie zum Testen von DSRC-Geräten sowie von großen

Testlabors genutzt, die Zertifizierungsdienste für DSRC-Geräte

anbieten. Derzeitige Kunden, die Mx-DSRC verwenden (darunter 7layers,

DEKRA, Intertek Group PLC und UL LLC), werden ihre Systeme auf dem

kommenden Plugfest By the Bay vom 16. bis 20. Oktober vorführen.



"Die OmniAir-Qualifizierung unterstreicht das Vertrauen, das

unsere Kunden in unsere Produkte und Dienstleistungen setzen", so

Andrew Donaldson, Programm-Manager für vernetzte Fahrzeuge bei

Danlaw. "Das Mx-DSRC-System sorgt dafür, dass DSRC-Geräte die

Industrienormen erfüllen und im Einsatz die nötige Interoperabilität

aufweisen."



"Mit der Aufnahme von Danlaws Mx-DSRC-Testgeräten in unser

Portfolio qualifizierter Testgeräte kommen wir den Vorteilen für die

öffentliche Sicherheit einen Schritt näher, die vernetzte und

autonome Fahrzeuge für unsere Straßen bringen können", so Jason

Conley, Executive Director, OmniAir. "Mit diesem neuen System beginnt



OmniAir ab dem 16. Oktober offiziell unser

Gerätezertifizierungsprogramm für Mitglieder."



Das auf dem eingebetteten Testautomatisierungstool Mx-Suite(TM)

von Danlaw basierende Mx-DSRC-Testsystem prüft in erster Linie die

Einhaltung von Protokollen und RF-Qualität gemäß den aktuellen für

V2X-Anwendungen entwickelten Baseline-Normen (d. h. SAE J2945/1, IEEE

802.11, IEEE 1609.2, IEEE 1609.3 und IEEE 1609.4.). Der nächste

Schritt nach den Protokolltests ist eine Fahrsimulation auf

Fahrzeugebene mit dem Mx-Drive(TM) Mobilitätssimulator. Mx-Drive

simuliert Infrastruktur-Mobiliätssysteme mit mehreren Fahrzeugen, um

realitätsnahe Bedingungen zur Validierung von Anwendungen für

vernetzte Fahrzeuge zu schaffen.



INFORMATIONEN ZU DANLAW



Danlaw stellt mit seinen über 800 Fachingenieuren weltweit schon

seit mehr als 30 Jahren Telematik für vernetzte Fahrzeuge und

eingebettete Elektroniklösungen für Originalhersteller in der

Automobilindustrie sowie deren Direktlieferanten bereit. Im Jahr 2015

wurde Danlaw vom US-Verkehrsministerium (USDOT) mit der Entwicklung

einer Zertifizierungsumgebung für die Prüfung und Validierung

vernetzter Fahrzeuge beauftragt, die den DSRC-Standard (Dedicated

Short Range Communication) nach ISO 802.11p verwenden. Zu den Kunden

gehören Originalhersteller der Automobilindustrie, Elektronikanbieter

sowie Fuhrpark- und Versicherungsunternehmen weltweit. Danlaw

betreibt Niederlassungen in den USA, Europa, Indien und China.



INFORMATIONEN ZU OMNIAIR CONSORTIUM



OmniAir Consortium ist ein Non-Profit-Wirtschaftsverband gemäß

501(c) (6) zur Förderung der Einführung genormter, interoperabler

Wireless-Transporttechnologie, die die Mobilität, Sicherheit und

Effizienz des Bodentransports verbessert. OmniAir unterstützt die

kooperative Zusammenarbeit seiner Mitglieder zur Entwicklung von

Vorschriften für vernetzte Fahrzeuge, einschließlich

Interoperabilität und Zertifizierung.



