Endeavour Silver produziert 2,2 Mio. Unzen Silberäquivalent im 3. Quartal

(firmenpresse) - Der Aufwärtstrend beim kanadischen Edelmetallproduzenten Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) hält weiter an. Zwar blieb das in Mexiko operierende Unternehmen auch im 3. Quartal mit insgesamt 2,2 Mio. Unzen Silberäquivalent hinter den Förderergebnissen des Vorjahres zurück, jedoch konnte die Produktion im Vergleich zu den drei vorangegangenen Quartal abermals gesteigert werden. Rund 1,26 Mio. Unzen Silber (- 2 %) sowie 13.648 Unzen Gold (- 5 %) standen damit am Ende für die Gesellschaft zu Buche.



Dabei profitierte man u.a. von einer Performance-Steigerung der ?Bolañitos'-Mine. Bei der im Bundesstaat Guanajuato befindlichen Anlagen fielen zwar die Silbergehalte aufgrund von Schwankungen innerhalb der ?LL-Asunción'-Ader niedriger aus als geplant, dafür übertraf der Erzdurchsatz der Verarbeitungsanlage die Erwartungen. Auch bei der Goldförderung lag das Ergebnis angesichts höherer Erzgehalte und Durchsatzraten über den Prognosen. Für das 4. Quartal rechnet man dort zudem mit einer konstanten Förderleistung.



Bei der ebenfalls in Guanajuato gelegenen ?El Cubo'-Mine blieben die Produktionsergebnisse aufgrund eines geringeren Gesteinsdurchsatzes, einer stärkeren Verwässerung sowie niedrigerer Silber- und Goldgehalte dagegen etwas hinter den Erwartungen zurück. Im derzeitigen Jahresschlussquartal dürfte sich diese Tendenz jedoch nach Einschätzung der Unternehmensführung in allen Bereichen umkehren, so dass man insgesamt von einem leichten Produktionsanstieg ausgeht.



Gleiches erhofft sich die Gesellschaft auch von der ?Guanaceví'-Mine in der Provinz Durango, wo man im vergangenen Jahr bereits umfangreiche Veränderungen an den Betriebsabläufen unternommen sowie die technische Infrastruktur modernisiert hat. Entsprechend fielen dort im Berichtszeitraum auch die Erzgehalte schon höher aus als zuletzt, jedoch sorgte der zeitweise Ausfall einer Umspannstation infolge eines Blitzschlags erneut für eine geringer als geplanten Gesteinsdurchsatz.





Eine positive Entwicklung gab es dagegen im 3. Quartal bei den Silberverkäufen, die im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf fast 1,28 Mio. Unzen zulegten, wodurch der zeitgleich zu verzeichnende 3 %-ige Rückgang beim Goldabsatz auf 13.759 Unzen weniger ins Gewicht fiel. Darüber hinaus konnte das Unternehmen am Quartalsende noch einen Barrenbestand von 196.092 Unzen Silber sowie 466 Unzen Gold verbuchen. Hinzu kamen weitere 37.043 Unzen Silber und 633 Unzen Gold in Form von Erzkonzentraten.



Entsprechend gab sich Endeavours CEO Bradford Cooke durchaus zufrieden: "Die Produktion im 3. Quartal zeigte eine kontinuierliche Steigerung gegenüber der Produktion des 2. Quartals auf einer konsolidierten Basis." Sowohl die ?Bolañitos'- als auch die ?El Cubo'-Mine seien auf dem besten Wege, ihre Betriebspläne für das Jahr zu erfüllen oder gar zu übertreffen. Auch die Performance der ?Guanaceví'-Mine habe sich zuletzt erholt. So seien dort im 3. Quartal bereits wieder höhere Erzgehalte erzielt worden. Für das Schlussquartal rechne man nun auch beim Gesteinsdurchsatz mit einer Steigerung, wodurch dieser zum Jahresende bei etwa 1.000 Tonnen pro Tag liegen dürfe.



Bereits im Juli hatte sich die Gesellschaft dazu entschieden, das kleine aber hochgradige ?El Compas'-Projekt in der Provinz Zacatecas in Produktion zu bringen und damit eine vierte Mine zu eröffnen. Die Arbeiten an der Zugangsrampe zu besagtem Vorkommen sowie die Renovierung der angemieteten Erzverarbeitungsanlage kämen bislang gut voran. Man rechne daher zum Ende des 1. Quartals 2018 mit einer Aufnahme der dortigen Edelmetallgewinnung.



Im August erhielt das Unternehmen überdies die Genehmigung der obersten mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT zur Errichtung eines Minen- und Verarbeitungskomplexes auf der großen und ebenfalls hochgradigen ?Terronera'-Liegenschaft im Bundesstaat Jalisco. Bis hier die dann fünfte Förderanlage der Gesellschaft in Betrieb gehen kann, dürfte aber wohl noch einige Zeit vergehen, da noch entscheidende Genehmigungen für die künftigen Abraum- und Laugungsareale fehlen. Derweil arbeitet man nach wie vor an Kosten-Nutzen-Analysen zur Optimierung der zu erwartenden Kapital- und Betriebskosten sowie an Explorationsbohrungen zur Erweiterung der dortigen Ressourcen.



Seine Finanzergebnisse für das 3. Quartal will Endeavour - https://www.youtube.com/watch?v=z_hKJiTe4wA - voraussichtlich am Donnerstag, den 2. November 2017, vor Handelsbeginn in Toronto bekanntgeben.



