WAZ: Kaufhof strebt Einigung mit Verdi bis Jahresende an

(ots) - Kaufhof strebt eine Einigung mit der Gewerkschaft

Verdi über Einschnitte bei den rund 21.000 Beschäftigten noch in

diesem Jahr an. "Wir hoffen, bis Jahresende ein Ergebnis verkünden zu

können, damit wir alle mit Klarheit in die Weihnachtsfeiertage gehen

können", schreiben Kaufhof-Chef Wolfgang Link und Arbeitsdirektor

Peter Herlitzius in einem Brief an die Belegschaft, aus dem die in

Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,

Mittwochausgabe) zitiert.



Link und Herlitzius verteidigen in dem Schreiben, das der WAZ

vorliegt, die geplanten Einschnitte. Sie verweisen darauf, dass viele

Einzelhandelsketten längst keine Tarifbindung mehr haben und daher

mit deutlich niedrigeren Personalkosten arbeiten können als Kaufhof.

"Diese Situation ist für uns nicht länger tragbar, denn sie gefährdet

die Zukunft unseres Unternehmens", schreiben Link und Herlitzius.







