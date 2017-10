NOZ: Familiennachzug von Flüchtlingen aus Griechenland geht jetzt schneller

(ots) - Familiennachzug von Flüchtlingen aus

Griechenland geht jetzt schneller



Bundesregierung will Fristen wieder einhalten



Osnabrück. Die Bundesregierung beschleunigt den Nachzug von

tausenden Flüchtlingen, die in Griechenland gestrandet sind, zu ihren

Familien nach Deutschland. Diese Migranten sollen künftig wieder

innerhalb von sechs Monaten nach Deutschland kommen, wie es die

Dublin-Verordnung vorsieht. Wie das Bundesinnenministerium auf

Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) mitteilte, setzt

sich die Bundesregierung in enger Abstimmung mit Griechenland für

bessere Rahmenbedingungen dort ein, damit die Überstellungen nach

Deutschland "mittelfristig wieder in der vorgesehenen sechsmonatigen

Frist stattfinden können".



In den vergangenen Wochen gingen die Zahlen laut Ministerium schon

deutlich nach oben. Demnach reisten im September 262 Flüchtlinge aus

Griechenland zu ihren Familien nach Deutschland. Das waren mehr als

doppelt so viele wie im August (117 Personen) und in den Monaten

davor. Im Mai waren es nur 82 gewesen. Im Gesamtjahr wurden demnach

bislang 1885 Personen überstellt, davon 322, die seit Jahresbeginn

eine Zusage erhalten hatten. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte:

"Das Bamf akzeptiert aktuell auch Überstellungen aus Griechenland,

die außerhalb der sechsmonatigen Überstellungsfrist stattfinden, um

aus humanitären Gründen zur Entspannung der Situation in Griechenland

beizutragen."



Seit Monaten sitzen tausende Syrer, aber zum Beispiel auch

Afghanen und Iraker, in Griechenland fest. Trotz einer Zusage zur

Aufnahme durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)

kommen sie nicht weiter, weil nach Angaben der Bundesregierung die

Koordinierung und Logistik nicht klappt und Bund und Ländern

Kapazitäten für die Aufnahme und Unterbringung fehlen. Aus einem



bekannt gewordenen Brief des griechischen Migrationsministers ging

jedoch schon vor Monaten hervor, dass die Überstellungen infolge

einer politischen Vereinbarung auf Wunsch Deutschlands begrenzt

wurden. Dies ist offenbar nun wieder aufgehoben.



Die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag Ulla

Jelpke, sprach von einem "Signal der Hoffnung für die Tausenden

verzweifelten Menschen". Sie fügte hinzu, es sei "eine überfällige

Nachricht, dass die Bundesregierung sich wieder an Recht und Gesetz

halten will".



Nach der Dublin-Verordnung haben anerkannte Flüchtlinge Anspruch

darauf, innerhalb von sechs Monaten jene Angehörigen nachzuholen, die

in einem anderen Dublin-Land - zumeist Griechenland - untergekommen

sind. Bei dieser Art von Familienzusammenführung geht es nicht um den

Familiennachzug aus den Herkunftsländern, der für Flüchtlinge mit

eingeschränktem (subsidiärem) Schutz noch bis März 2018 ausgesetzt

ist.







